México saldrá adelante con el Tratado comercial: Rockwell Automation

Chicago, Illinois. Ante un nuevo Tratado de Libre Comercio o la revisión del actual, México no dejará de ser un socio estratégico de Estados Unidos, destacó Eduardo Amaro.

El director regional de México de Rockwell Automation, recordó que recientemente, cuando se anunciaron las tarifas al acero, sus clientes, como otros sectores, delinearon otras opciones.

“Los clientes tienen opción a,b,c y d. Existen muchas inversiones, aunque claro que se acomodan a los diversos factores existentes, pero creo que el Tratado se ratificará”, comentó en entrevista.

El representante de la empresa de automatización industrial dijo que México tiene diversas oportunidades adicionales a otras latitudes, por ejemplo el pago de menor porcentaje de aranceles por ser parte de un acuerdo.

Al margen de la ratificación del acuerdo comercial, explicó que muchos sectores, como el automotriz, son una opción de inversión en manufacturas.

Cuestionado sobre las ventajas que se tienen contra China o la India, comentó que México “es el socio comercial número uno de Estados Unidos, el bloque comercial de Norteamérica es inmenso.

Rockwell Automation ofrecer soluciones para mejorar los proceso en las industrial y tiene actualmente más de 200 clientes en México. Amaro reconoció que las empresas tienen claro que requieren integrar tecnología para mejorar sus proceso, aunque no implementado, sobre todo las pequeñas.

“Alrededor del 18% de las empresas pequeñas y medianas tienen un programa escalable a mediano plazo de cómo mejorar sus procesos. Las empresas no tienen que automatizar la planta de un día para otro, tienen que seguir produciendo y ahí se encuentra un gran reto para llegar a las pymes en todo el país y se de el brinco a la automatización”, comentó.

Eduardo Amaro, también se refirió a la automatización y su posible afectación a la generación de empleos. Lo negó. Lo que se tiene que buscar es la especialización de los trabajadores, especialidades como la realidad aumentada, evolución de 3D, científicos de datos, entre otras cosas, por lo que habrá una demanda de esa mano de obra calificada, explicó.

Comentó que Rockwell México tiene programas de acercamiento con universidades privadas y públicas, para desarrollar perfiles acorde con las necesidades del sector en el que desarrollan su negocio.

También se refirió al uso de la Inteligencia Artificial que ayuda para que las empresas identifiquen las necesidades que tienen y automatizar los procesos y ahorrar tiempo y dinero a las compañías.

Explicó que gran parte de la plataforma que tienen está desarrollada con Microsoft a nivel mundial. “Desarrollamos nuestro propio software, pero está en la plataforma de Microsoft

El director de Rockwell Automation también se refirió a la asesoría que prestan a sus clientes a ser menos contaminantes. Destacó que el cuidado en el proceso del servicio ayudar a que el cliente quiera comprar su marca y aunque puede ser utilizado como marketing, se presentan ahorros tangibles, desde el impacto en la huella de carbono, que pueden capitalizar las empresas.

Sin dar a conocer datos, el representante de la empresa en México, destacó que el país es el más importante en América Latina.

Es el más grande de la región, tiene tres importantes fábricas, de treinta que existen a nivel mundial y además se le suma que es vital para el bloque de América del Norte.

“México es vital para el bloque, para la economía de toda la región”, reiteró.

Rockwell atiende empresas en diversos rubros como petróleo, gas, minería, automotriz y consumo, entre otros sectores.