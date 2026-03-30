Llega a 785 toneladas de residuos de hidrocarburos recolectados en playas del Golfo de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que el volumen de residuos de hidrocarburos recolectado en playas del Golfo de México subió a 785 toneladas al corte del lunes 30 de marzo, día en el que se sacaron 42 toneladas producto de emanaciones posiblemente provenientes de instalaciones mar adentro.

Al momento, se ha realizado recorrido y revisión a los ductos asociados al complejo Akal C y Akal H en la Sonda de Campeche, para verificar su integridad mecánica, “citados resultados se informarán al término de la revisión”, aseguró Pemex.

Previamente, el diario El País reportó que del 7 al 17 de febrero, un buque que repara ductos: El Árbol Grande, estuvo 200 horas sobre un mismo punto, que fue donde las imágenes satelitales mostraron una mancha de hidrocarburo de 55 kilómetros cuadrados en la Sonda de Campeche. Pemex no emitió comentarios respecto a esta información.

La estatal sí detalló que en la zona de las llamadas chapopoteras o emanaciones naturales del fondo marino de Cantarell, frente a costas de Campeche, se instalaron barreras de contención y se continúa realizando la dispersión mecánica de chorro de agua y equipos de inspección con apoyo de seis embarcaciones y un dron submarino.

También continúa la investigación técnica respecto del origen del hidrocarburo derramado y de los 13 buques que se encontraban en el área de interés en el fondeadero de Coatzacoalcos antes del inicio del evento; los avances son: siete buques revisados (5 en Coatzacoalcos, 1 en Dos Bocas y 1 en Tampico), los seis restantes fueron boletinados para con apoyo de la comunidad marítima internacional realizarles las inspecciones y obtener los datos sobre su posible participación en el derrame.

La Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) ya presentó el 27 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos ambientales. Las sanciones por el manejo ilícito de sustancias peligrosas con daño al ambiente, establecidas en el artículo 414 del Código Penal Federal, podrían ir de 1 a 9 años de prisión, de 300 a 3,000 días de multa y/o la reparación y compensación del daño ambiental.

Cabe mencionar que Pemex ha identificado la reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a las costas del municipio de Coatzacoalcos, por lo que se activaron labores de supervisión, contención y limpieza, aseguró el Grupo Interinstitucional que lleva a cabo los trabajos.

“Factores como frentes fríos, incremento en el oleaje y los vientos favorecen el desplazamiento del crudo en proceso de reacción (intemperizado) hacia las aguas menos profundas y la costa, fenómeno que se presenta con mayor frecuencia durante la temporada invernal”, aseguró el gobierno.

Tan sólo este lunes se recolectó en el mar un total de 0.6 toneladas, con lo que se llegó a 40.6 toneladas acumuladas aguas adentro. Hasta el momento se atendieron 54.3 kilómetros de playas en el día para la atención de un total de 630.9 kilómetros acumulados. Y el registro operativo de fauna afectada asociado a esta contingencia se reporta en ocho animales afectados.

Según el Grupo Interinstitucional para la atención de este desastre derivado de los avistamientos y recales intermitentes de hidrocarburos registrados desde el 2 de marzo en zonas costeras del Golfo, se mantiene un estado de fuerza de más de 3,000 elementos (2,200 Marina; 700 Pemex; además de Semarnat, Profepa, Conapesca, ASEA, Conanp y municipios), con 47 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 7 aeronaves, 2 drones aéreos, 2 drones submarinos y 1,000 m de barreras de contención desplegadas para la atención en costa y mar.

Actualmente, se han atendido 39 playas, 1 manglar y 1 estero. Se reporta que continúa el recale intermitente, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, con material intemperizado.