Semar y Semarnat aseguran que contaminación por hidrocarburos está bajo control en el Golfo

El Gobierno federal informó que la contaminación por hidrocarburos en las costas del Golfo de México se encuentra bajo control y que, tras semanas de trabajo coordinado, las playas del litoral ya se reportan limpias.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, las acciones implementadas han permitido contener la dispersión del contaminante y avanzar en la recuperación ambiental.

Despliegue masivo para contener el derrame

Tras la activación del Plan Nacional de Contingencias, se desplegó una fuerza interinstitucional de más de 3,000 elementos, apoyados por 46 embarcaciones, 45 vehículos, siete aeronaves, drones aéreos y submarinos, así como más de mil metros de barreras de contención.

Este operativo permitió realizar labores de búsqueda, contención, recolección y limpieza tanto en mar como en tierra, con el objetivo de evitar que el hidrocarburo alcanzara más zonas costeras.

Más de 700 toneladas de contaminante recolectadas

Las autoridades detallaron que, como resultado de las jornadas intensivas, se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante en playas y otras 40 toneladas en altamar.

Las acciones abarcaron 39 playas a lo largo de más de 480 kilómetros de costa, principalmente en los estados de Veracruz y Tamaulipas, donde también se atendieron ecosistemas sensibles como manglares y esteros.

Investigación continúa en la Sonda de Campeche

De manera paralela, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, continúan los trabajos de investigación y mitigación con tecnología especializada para inspección submarina.

El objetivo es identificar el origen del incidente y atenderlo desde su fuente, mientras se mantienen labores de vigilancia ante posibles recales intermitentes. Supervisión y posibles sanciones

Las autoridades ambientales, a través de la ASEA y la Profepa, mantienen tareas de supervisión y verificación, además de integrar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

El Gobierno de México aseguró que las acciones continuarán hasta lograr la total mitigación de los efectos del hidrocarburo, con énfasis en la protección del medio ambiente marino y el bienestar de las comunidades costeras.