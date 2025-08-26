Latam Airlines lidera en valor bursátil de Bolsa de Chile

El grupo Latam Airlines cerró la sesión de este lunes no sólo en nuevos máximos, sino también con la mayor capitalización de mercado en la Bolsa de Santiago, desplazando al Banco de Chile.

Las acciones de Latam subieron 1.3%, lo que significa un precio de $23.4 por papel y 14.14 billones de pesos chilenos (millones de millones) en valor total para los accionistas.

Por su parte, el Banco de Chile retrocedió 0.3% a un market cap de $14.03 billones, con lo que perdió el primer lugar del ranking por primera vez desde junio de 2024, la última vez en que despojó a SQM de su liderazgo.

Al medir valor empresarial, que incluye valor para accionistas (market cap) y para acreedores (deuda financiera neta), Latam se encuentra en $19.21 billones, frente a los $20.22 billones de Quiñenco, vehículo del grupo Luksic que junto con Citigroup controla el Banco de Chile.

La mayor aerolínea de Latinoamérica cotiza en máximos desde que a fines de 2022 salió del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Los resultados de la compañía han sorprendido consistentemente al alza (el Ebitda ha superado al consenso de Bloomberg por seis trimestres consecutivos), en complemento con ventas secundarias y recompras de sus acciones, así como favorables refinanciamientos.

Por su parte, el Banco de Chile ha visto moderarse sus métricas de rentabilidad, que por años han estado (y siguen estando) muy por encima del agregado de los bancos chilenos.

El retorno de capital promedio (ROAE, sigla en inglés) terminó junio en 22.1%, por debajo del 24.8% de Santander y lejos del peak de 31.5% registrado en octubre de 2022.

Latam consolidó al cierre de junio una posición de liderazgo en montos transados, al superar a SQM en una medición de flujos acumulados en 12 meses. Su valor operado durante agosto más que duplica al del gigante del litio.