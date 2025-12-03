IED en Colombia registra caída a septiembre

La Inversión Extranjera Directa, IED, vuelve a mostrar señales de desaceleración en Colombia. En el tercer trimestre del año, el Banco de la República registró un flujo total de 2,902.78 millones de dólares, lo que representa una caída de 10.6% frente al trimestre anterior, cuando alcanzó 3,246.37 millones de dólares.

En el acumulado del año, con corte al tercer trimestre, el flujo de IED suma 9,160.28 millones de dólares, una cifra inferior a la de los primeros nueve meses de años anteriores: en 2024 llegó a 9,617.95 millones de dólares (mdd) y en 2023 ascendió a 13,336.63 mdd.

“Hay una profunda dosis de incertidumbre en la economía colombiana. La inversión está estancada porque no sabe la perspectiva de futuro al país y le tiene temor a estos escenarios de confrontación, de polarización y de un modelo que ha sido contrario a la dinámica productiva del país”, explicó José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda.

Si la comparación se hace con el mismo periodo del año pasado, la contracción es aún mayor. Frente al tercer trimestre de 2024, cuando la IED totalizó 3,304.5 millones de dólares, la caída asciende a 12.1 por ciento.

El registro de este tercer trimestre es el segundo nivel más bajo desde finales de 2021, cuando se reportaron 2,550.47 millones de dólares. Solo ha sido superado a la baja por el segundo trimestre del año pasado, cuando la IED se ubicó en 2,765.91 millones de dólares.

Camilo Pérez, jefe de investigación económica y análisis de mercados del Banco de Bogotá, señaló que la IED ha mostrado en los últimos años un comportamiento débil y moderado, en un contexto económico local incierto ante las elecciones de 2026, que podrían impactar en la economía nacional.

El sector que más flujo de IED recibió en los primeros nueve meses del año fue el de servicios financieros y empresariales, con 2,358 mdd, seguido del petrolero, con 1,991 mdd e industrias manufactureras, con 1,497 mdd.