Grupo OMNi acuerda la compra de Marzam, en espera de aprobación regulatoria

Grupo OMNi, empresa del inversionista costarricense Moisés Chaves, acordó la adquisición de Marzam, uno de los principales distribuidores de medicamentos e insumos médicos en México, aunque los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

“Me enorgullece anunciar que (hemos) realizado una inversión para adquirir Marzam, buscando rescatar y fortalecer una empresa tan relevante en la cadena de suministro de medicamentos en México”, escribió el presidente y cofundador de Grupo OMNi en sus redes sociales.

Si la operación recibe el aval de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), organismo que se encuentra en proceso de desaparición, la transacción marcaría la entrada de Grupo OMNi al sector salud en México.

Moisés Chaves destacó que el objetivo de esta inversión es “rescatar y fortalecer una empresa clave en la cadena de suministro de medicamentos”.

Lo anterior, ya que dijo que Marzam, que atraviesa un proceso de reestructuración financiera y operativa, forma parte de una red que abastece a más de 32,000 farmacias independientes en todo el país.

Su operación, además, representa la fuente directa de ingresos para alrededor de 3,000 familias, subrayó el empresario costarricense.

“Esta adquisición se hace con la plena convicción de cuidar el legado de Marzam, mantener su proximidad con la gente en zonas populares y así contribuir al bienestar de millones de mexicanos. Por este tipo de acuerdos con impacto social, seguimos creciendo”, agregó.

De acuerdo con datos de Statista, se espera que el mercado de farmacias en México genere ingresos por 14,480 millones de dólares en 2025. Las proyecciones apuntan a un crecimiento sostenido, con una tasa anual promedio de 4% hasta 2029, cuando el mercado alcanzaría un valor estimado de 16,940 millones de dólares.

Este crecimiento responde, en parte, al aumento de la población de clase media y a una mayor conciencia sobre la atención médica, lo que ha impulsado la demanda de medicamentos de venta libre.

Grupo Omni busca expandirse a un nuevo mercado tras convertirse en el inversionista mayoritario de Bankaool, una institución financiera con sede en Chihuahua que aspira a colocarse como el “primer banco digital de México”.

Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aún no ha otorgado la aprobación definitiva para la capitalización de la firma encabezada por Moisés Chaves, de acuerdo con la organización de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).