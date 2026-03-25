¿Qué cerveza tomar según el platillo mexicano? Del mar al asador

En México, la cerveza dejó de ser solo un acompañamiento para convertirse en una herramienta gastronómica. Datos de Kantar muestran que 44% de su consumo ocurre junto con alimentos, lo que explica por qué su lectura sensorial —apariencia, aroma y boca— es cada vez más relevante en la mesa.

Para el maestro cervecero Luis David Benítez, el punto de partida es entender que no todas las cervezas juegan el mismo papel: “la cerveza no compite con la comida, la acompaña o la equilibra. Cada estilo tiene una función en boca: refrescar, limpiar o potenciar sabores”. Bajo esta lógica, la diversidad de estilos encuentra un espejo en la complejidad de la cocina mexicana.

Pacífico: acidez y frescura con Hefeweizen y Witbier

En la costa del Pacífico, donde dominan los ceviches, aguachiles y pescados, los estilos de trigo como Hefeweizen y Witbier son los más precisos. Se caracterizan por su baja amargura, alta carbonatación y notas aromáticas a plátano, clavo, naranja o coriandro.

“Cuando tienes un ceviche con limón y salinidad, necesitas una cerveza que no invada, sino que dialogue. Las cervezas de trigo aportan frescura y acidez aromática que amplifica el platillo”, explica Benítez. En este segmento destacan opciones como Bohemia Weizen, Erdinger Weissbier o Hoegaarden, donde el maridaje ocurre por afinidad.

Variedades de Cerveza

Centro: especias y complejidad con Vienna Lager

En el centro del país, el reto está en los moles y guisos complejos. Aquí el estilo clave es la Vienna Lager, con maltas tostadas, notas a caramelo y pan, y un amargor moderado.

“Un mole no se puede enfrentar con cualquier cerveza. Necesitas una base maltosa que acompañe la especia, no que la rompa. La Vienna Lager funciona porque se integra a la estructura del platillo”, señala el maestro cervecero. Ejemplos como Bohemia Viena o Negra Modelo permiten que el maridaje sea continuo, donde la cerveza abraza las capas del mole y su ligero dulzor equilibra el picante.

Norte: grasa y fuego con Pilsner y Lager clara

En el norte, la carne asada y el ahumado exigen contraste. El estilo Pilsner —con mayor presencia de lúpulo, amargor definido y final seco— cumple esa función.

“La grasa necesita limpieza. Una Pilsner corta, limpia y te prepara para el siguiente bocado. Sin ese efecto, el paladar se satura”, explica Benítez. Bohemia Pilsner es una referencia, pero también entran Modelo Especial, Tecate o Corona, dentro del espectro de las Pale Lager. Aquí el maridaje no suma, equilibra.

En el Día de la Cerveza Negra repasamos la historia de la stout, cómo llegó a México y por qué sigue siendo una cerveza de nicho, a pesar del auge de la cerveza artesanal.Freepik

Cocina urbana: versatilidad con Helles y Pale Lager

En la cocina contemporánea —hamburguesas, tacos o propuestas casuales— predominan estilos como Helles y Pale Lager, de perfil limpio y refrescante.

“Cuando tienes platos con muchas capas, salsas o texturas, necesitas una cerveza que no robe protagonismo. Las lager claras son versátiles porque acompañan sin interferir”, apunta Benítez. Bohemia Cristal, Sol, Carta Blanca o Amstel Ultra funcionan en este terreno, donde la cerveza actúa como hilo conductor de la experiencia.

Temporada invernal: maltas tostadas, chocolate y estilos oscuros

En invierno, la lógica cambia hacia platos más densos, especiados y con mayor carga calórica. Aquí entran estilos como Bock, Dunkel o incluso Porter, donde predominan las maltas tostadas, el cuerpo robusto y notas a caramelo, cacao o frutos secos.

“Cuando el plato tiene dulzor, grasa o especias profundas, necesitas una cerveza con estructura. Las maltas tostadas generan un puente directo con sabores como chocolate o frutos secos”, explica Benítez.

En México, este terreno ha evolucionado más allá de la tradición. Un caso reciente fue la edición de Negra Modelo con chocolate Turín, que logró conectar con el consumidor al llevar el perfil de una lager oscura hacia notas más evidentes de cacao, reforzando su afinidad con postres y platillos festivos. A la par, cervecerías artesanales han explorado estilos como Porter y Stout con cacao mexicano, café o vainilla, consolidando una tendencia donde la cerveza no solo acompaña el postre, sino que se integra a él.

Cerveza StoutFreepik

“Hoy la cerveza también puede cerrar una comida. No solo refresca, también puede sustituir un digestivo cuando tiene cuerpo y complejidad”, añade.

Maridar con intención: entender estilos, no marcas

El punto de fondo es claro: maridar cerveza no es elegir una etiqueta, sino entender el estilo. “Cuando entiendes si una cerveza limpia, contrasta o acompaña, puedes integrarla a cualquier cocina, no solo a la mexicana”, concluye Benítez.