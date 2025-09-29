Futurecom inicia la semana de su 30 edición como foro sobre conectividad

La trigésima edición de Futurecom se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en São Paulo Expo, consolidando su posición como uno de los principales eventos de tecnología y conectividad en Latinoamérica. El evento reunirá a más de 300 marcas expositoras.

El programa de la conferencia incluye figuras destacadas del panorama internacional en telecomunicaciones y otras industrias; por ejemplo, de compañías como Deutsche Telekom, Dell, Bradesco, Siemens, Meta, Telefónica, América Móvil; y de gobierno como el Ministerio de Comunicaciones de Brasil y la Anatel, el regulador telecom brasileño.

Las soluciones presentadas incluyen automatización inteligente con robots de reparto, conectividad continua en interiores para hogares y oficinas, redes celulares privadas de rápida instalación y un mapa interactivo de cobertura 4G en las carreteras brasileñas, cuya implementación se prevé para 2028.

El público también podrá conocer innovaciones en seguridad, como generadores de niebla integrados con sistemas de alarma, monitoreo remoto avanzado y dispositivos IP de alta durabilidad para entornos críticos.

También se exhibirán soluciones de telefonía IP integradas con aplicaciones de mensajería y redes sociales, servidores de alto rendimiento fabricados en Brasil para centros de datos y aplicaciones en la nube, así como infraestructura para telecomunicaciones, centros de datos y decodificadores de TV 3.0.

Futurecom es una plataforma B2B dinámica y operativa durante todo el año que ofrece conectividad y soluciones tecnológicas para diversos sectores económicos.

Como líder en la integración de las TIC, Futurecom se mantiene como un centro esencial para los negocios y la innovación, facilitando la conexión entre empresas, startups y profesionales de la tecnología y las telecomunicaciones mediante diversas acciones e iniciativas.

Con una visión integral de los desafíos y oportunidades en los sectores industrial, logístico, minero, agroindustrial, sanitario y energético, Futurecom proporciona acceso continuo a tecnologías de vanguardia, tendencias del mercado y perspectivas estratégicas.

ZTE, Huawei, la Asociación NEO, Hughes, Inatel, IHS y Nokia, también están entre los participantes confirmados en Futurecom 2025.

(Con información de Nicolás Lucas)