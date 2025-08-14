IA y conectividad serán temas prioritarios en el área de Salud 5.0 de Futurecom

La transformación digital en el sector salud será uno de los puntos destacados de la programación del Future Congress, eje de contenidos de la trigésima edición de Futurecom, la mayor plataforma de conectividad, tecnología e innovación de América Latina, importante hub de soluciones de ciberseguridad y facilitador de la transformación digital.

El panel “Salud 5.0 y Bienestar” se celebrará el 30 de septiembre, de 9:30 a 10:30 horas, en el Plenario 2, y reunirá a figuras del sector para debatir sobre los caminos de la digitalización en salud, los avances en tecnologías wearables, el uso de datos e inteligencia artificial, y la integración del bienestar y la equidad en la salud.

Con mediación compartida entre los panelistas, el panel contará con la participación de: Edson Amaro Junior, neurorradiólogo y responsable global de tecnologías avanzadas para la equidad del Hospital Israelita Albert Einstein; Claudia Anania, CEO de la Fundação Butantan; y Rafael Araújo, gerente senior de wearables para experiencia móvil de Samsung Brasil.

Según estudios recientes, el uso de IA y dispositivos inteligentes en la atención médica tiene el potencial de expandir significativamente la prevención y la monitorización remota.

Un experimento de 2024 que incluyó mensajería inteligente para interactuar con usuarios de wearables mostró un aumento del 6.17 % en los pasos diarios y del 7.61% en la actividad física moderada-vigorosa (AFMV) tras 12 semanas de uso, lo que pone de relieve el impacto de la atención digital personalizada.

Además, el uso de tecnologías de monitorización remota, algoritmos predictivos e integración de datos clínicos ha acelerado la transición hacia modelos de atención médica predictiva, preventiva y personalizada, pilares de la llamada Salud 5.0.

La conectividad también es esencial: según la encuesta TIC Saúde 2023, el 92% de las unidades de atención primaria de salud en Brasil ya cuentan con acceso a internet, pero aún enfrentan desafíos de infraestructura y seguridad digital, que también se abordarán durante el panel.

El panel abordará temas como inteligencia artificial en la personalización y predicción de tratamientos; tecnologías portátiles y monitorización remota de pacientes, democratización del acceso a la salud a través de la conectividad y seguridad de datos en los ecosistemas de salud digital, así como experiencia del paciente y empoderamiento individual.

(Con información de Nicolás Lucas)