Futurecom: Llegamos a 30 años atestiguando una industria que transforma la vida diaria

Futurecom cumple 30 años en 2025. Este es el foro de telecomunicaciones de mayor relevancia en Latinoamérica, pero no por sus 25,000 metros cuadrados de piso de exhibición o por los 30,000 visitantes promedio que registra por edición, sino porque se ha convertido en un espacio de confluencia donde todos los actores, entre secretarios de Estado, directores de empresa y la academia, pueden reunirse y dialogar sobre conectividad y nuevas tecnologías, aunque no todos hablen portugués, porque, incluso, el Futurecom dispone de salones de exposición con traductor para los viajeros del continente como los reguladores mexicanos que siempre han sido bien recibidos allí.

El Futurecom ha sobrevivido a múltiples obstáculos externos que impactaron primero la vida brasileña; y también ha sido itinerante, de Florianópolis a Río de Janeiro y Sao Paulo, una ruta por donde han acompañado a este foro más de 500 empresas que año con año han anunciado allí sus servicios y productos de telecomunicaciones, evidenciando así el tamaño de mercado que es Brasil en este sector productivo; quizá del doble del mexicano y siempre pionero en la innovación tecnológica y la política pública y regulatoria.

Fernando D’Ascola y Hermano Pinto son las caras de la edición 30 de Futurecom. Fernando D’ascola es el líder de portafolio de infraestructura y tecnología de Informa Markets, responsable de Futurecom. Hermano Pinto es el director corporativo de relaciones institucionales de Informa Latam.

D’Ascola y Pinto narran el nacimiento y madurez de Futurecom como un foro de telecomunicaciones que ha visto la transformación de esta industria, con el ejemplo de que en 1995 el operador Embratel era un gigante estatal y cuando la inversión mexicana de telecomunicaciones en Brasil era lejana, como México está en el mapa. Después de 30 años, Embratel hace parte del holding mexicano que significa América Móvil y ésta se ha metido en el bolsillo a un tercio del mercado telecom brasileño.

“Llegamos a la edición 30 viendo cómo ha sido la transición de esta industria y cómo el mercado ha cambiado. Hemos visto empresas desaparecer y a otras consolidarse. ¿Cómo hemos sobrevivido? Preguntándonos siempre qué es el mercado, qué es el mercado y otra vez, qué es el mercado y como el mercado evoluciona constantemente, abordando temas desde lo que ha sido el 2G, a lo que ahora es un ISP o una solución de cómputo al borde, eso es lo que nos ha permitido ser un referente”, dijo Fernando D’Ascola.

A modo de ejemplo, en 30 años y sólo en Brasil, la comunicación móvil pasó de ser un lujo, a una necesidad de comunicación, entretenimiento y trabajo que ahora pone a Brasil como el quinto país con mayor penetración de Internet móvil, con 185 millones de esos accesos y con un total de 265 millones de chips dispersados por todo el país, entre aquellos que son para consumidores finales, con sólo voz o puro con Internet, y para procesos productivos, porque en Brasil también ya se usan cotidianamente los chips para servicios de Internet de las cosas (IoT).

Otra tecnología, la FWA, también empezó a usarse en Brasil antes que en otros países de América Latina, de la mano de América Móvil y en Brasil, Telefónica incursiono en los créditos financieros mediante un tercero, temas, ambos de los que se habló primero en Futurecom.

En 2025, el Futurecom 30 abordará temas de inteligencia artificial, despliegue de infraestructura submarina, satelital y de centros de datos; transformación digital, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental; tecnologías emergentes y sus aplicaciones en el sector público como salud y educación, y en el sector privado en negocios de la agroindustria, y se abordarían además asuntos de protección de datos en cuanto temas de seguridad digital.

El Futurecom de 2025 ya se antoja como una edición en que las empresas del segmento fijo y las de Internet pudieran ser protagonistas como en 2024, luego de que el regulador Anatel decidió hace unos días suspender una batería de regulaciones que impactaba a su negocio, frente a las plataformas de streaming, sinónimo de que lo que se dice en Futurecom hace eco todo el año en Brasil, ya que, por ejemplo, hace diez años fue en este foro donde primero se escuchó la posibilidad de regular a WhatsApp.

De esta manera, considera Hermano Pinto, el foro de Futurecom quiere mantenerse como una plataforma que por una vía impulsa el ecosistema de telecomunicaciones y por otra, que abre el diálogo para las empresas del negocio digital.

Este foro quiere mantener como el espacio donde la industria de telecomunicaciones y nuevas tecnologías se habla y escucha así misma, pero donde también se da voz a empresas de otros sectores económicos, detalló más Hermano Pinto.

Después de todo, la industria de telecomunicaciones aportó el 3.8% del PIB de Brasil en 2024 y ese país volvió al top ten mundial de entre las naciones que más recibieron inversiones en telecomunicaciones y tecnologías de la información en ese año, hasta 59,000 millones de dólares.

“La discusión siempre ha sido cómo hacer mejor la calidad de vida de las personas con la inclusión digital y cómo aprovechar la tecnología para hacer producir mejor a las industrias”, platicó Hermano Pinto.

“Futurecom tiene una función muy arraigada: la creación de un espacio para el debate y la presentación de innovaciones, porque todo ello pone en la sociedad un gran impacto y a veces la discusión es más económica que técnica, pero aquí es donde se conocen los retos fundamentales para las empresas y las adecuaciones que se tuvieran que hacer en las leyes, porque lo que se presenta aquí es parte de lo que transforma la vida diaria de las personas”.