Exportaciones japonesas caen fuertemente por efecto de aranceles de Trump

Las exportaciones japonesas sufrieron en julio su caída más fuerte en más de cuatro años como efecto de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, según cifras oficiales divulgadas el miércoles.

La reducción interanual de 2.6% en julio incluye una disminución de 10.1% en las exportaciones a Estados Unidos, de acuerdo con los datos del Ministerio de Finanzas.

Las ventas japonesas de vehículos (automóviles, buses y camiones) a la primera economía mundial cayeron 28.4%, mientras las de repuestos bajaron 17.4%.

Trump impuso fuertes gravámenes a las importaciones desde países de todo el mundo, en un intento de impulsar la manufactura estadounidense y reducir su gigantesco déficit comercial.

Contra Japón, aliado cercano de Washington, Trump ordenó inicialmente aranceles generales de 10%, que posteriormente aumentó a 25%, y otros de 27.5% sobre los vehículos.

La industria automovilística japonesa, que incluye a gigantes como Toyota y Honda, representa un 8% de los empleos del país.

Japón alcanzó en julio un acuerdo comercial que redujo las tarifas generales a 15%.

Las de los vehículos también fueron reducidas a 15% pero no han entrado en vigor.