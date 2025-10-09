Los esfuerzos de Izzi, Megacable, Totalplay y Telmex ponen a México en el top de la inversión en fibra

São Paulo.- México entró al ranking de las quince naciones con los mayores de despliegues de inversión en el desarrollo de infraestructura de fibra óptica, una tecnología que en el segmento fijo soporta servicios como video restringido, telefonía e Internet de banda ancha residenciales y otras aplicaciones de tipo corporativo, pero que también puede funcionar como un respaldo para el desfogue de tráfico de las redes móviles.

El conjunto de industriales de este sector, entre operadores micro, regionales y de gran escala como son Izzi Telecom, Megacable, Telmex y Totalplay, agregó 2.6 millones de nuevas conexiones a fibra óptica directa al hogar en el segundo trimestre de 2025, el llamado FTTH, y con ello México se reforzó con un lugar entre los quince países con mayor inversión para la conexión de nuevos accesos con fibra.

China, India y Estados Unidos lideran los despliegues para nuevas conexiones por fibra a nivel global, mientras que Brasil encabezó las conexiones en América Latina en la mitad del 2025, por lo que no es menor que seguido al mercado brasileño, México y luego Argentina marquen el ritmo de la inversión a redes fijas en la región, estimó la consultora Omdia luego de presentar en Futurecom una investigación sobre el estado de las inversiones en fibra óptica y el desarrollo de los servicios de quinta generación en esta parte del continente.

Ari Lopes, gerente en jefe del área de proveedores de servicios para las Américas en la firma de investigación Omdia, dijo ante reporteros que las inversiones a los despliegues de inversión en fibra óptica son el motor de crecimiento para los operadores de telecomunicaciones en Latinoamérica, esto por una mayor necesidad de velocidad y calidad de los servicios que ofertan al consumidor residencial, pero también ante la necesidad de contar con una red óptima para nuevas aplicaciones como el Internet de las cosas se prometen convertirse en otra vertical de negocio para las empresas del sector.

Los datos de Omdia sobre México revelados en el Futurecom de Brasil son relevantes desde varias perspectivas, porque la firma de investigación narra que México agregó más conexiones por FTTH, por ejemplo, que Turquía, Italia, Rusia o Vietnam en el segundo trimestre de 2025; y que los niveles de inversión en México estuvieron próximos en rangos a aquellos de los operadores franceses y británicos, pues el Reino Unido y Francia agregaron, cada uno, 2.8 millones de nuevas conexiones de fibra óptica directa al hogar.

Pero mucho más interesante es que una firma internacional devela que es el esfuerzo de inversión de los operadores mexicanos el que hace que México sea un líder mundial en el despliegue de las redes de fibra óptica, donde ahora sólo están Brasil y Argentina como representantes de América Latina, y a pesar de contextos macroeconómicos y de tipo sectorial que impactan de distinta manera a los operadores del sector fijo.

“Brasil y México son los países fuertes de América Latina en el ranking de los quince los mayores inversores en FTTH, y luego está Argentina, completando los únicos tres países de esta región que aparecen ese top mundial”, comentó el analista de Omdia.

En México, en medio de un contexto de desaceleración económica y de cambios en la política pública y regulatoria a nivel sectorial, el segmento de los operadores con rede a bases de fibra óptica consiguieron aumentar su nivel de inversión en 2024, si bien esta fue de manera más discreta.

Así, la inversión combinada de Izzi Telecom, Megacable, Telmex y Totalplay para el año 2024 se ubicó en 38,349 millones de pesos, unos 1,892.8 millones de dólares de ese año y fue superior en apenas 0.7% con respecto al nivel de inversión de estas cuatro compañías en el año 2023.

Izzi Telecom, Megacable, Telmex y Totalplay son los cuatro gigantes de las telecomunicaciones fijas en México, aun cuando este negocio se compone de un universo de más amplio empresas de todos los tamaños y regiones, porque el conjunto de estas cuatro compañías atiende a más de 55 millones de accesos, entre telefonía fija, banda ancha y televisión de paga en cuando menos 25 millones de hogares mexicanos y lo que ello significa en usuarios finales que son directamente atendidos por sus servicios.

Estas cuatro empresas además mantienen en activo un estimado de 600,000 kilómetros de redes fijas de telecomunicaciones con fibra óptica, entre redes de transporte, anillos metropolitanos y llegadas de última milla, una infraestructura que en algún momento también es utilizada como soporte por las compañías de los servicios móviles, que a su ve