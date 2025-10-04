Buscar
Futurecom, 30 años del festival telecom de mayor tradición en América Latina

Futurecom cumplió 30 años de realizar desde Brasil el foro de telecomunicaciones más trascendente en Latinoamérica, por el notable nivel de reguladores, secretarios de Estado y empresas que se presentan aquí.

gallery image

Futurecom cumplió 30 años de realizar desde Brasil el foro de telecomunicaciones más trascendente en Latinoamérica, por el notable nivel de reguladores, secretarios de Estado y empresas que se presentan aquí.Foto EE: Nicolás Lucas

gallery image

El Futurecom de Brasil es el único evento sobre telecomunicaciones que ha logrado sobrevivir 30 años en América Latina, sólo interrumpido en los años del 2020 y de pospandemia.Foto EE: Nicolás Lucas

gallery image

Futurecom se inauguró este martes 30 de septiembre de 2025 en la Expo Sao Paulo de Brasil.Foto EE: Nicolás Lucas

gallery image

En la imagen, seis de los hombres que en 30 años hicieron treinta ediciones de Futurecom, desde los primeros que se realizaron en Curitiba y Foz de Iguazu, después de 1991.Foto EE: Nicolás Lucas

gallery image

El espacio de congresos de Futurecom dispuso de 200 horas de contenidos y más de 500 conferencistas que hablaron sobre temas tan diversos como data centers, satélites, IA, IoT y regulación.Foto EE: Nicolás Lucas

gallery image

Futurecom es un foro en el que fabricantes y desarrolladores de aplicaciones presentan sus innovaciones a otras compañías, de ahí que en ocasiones sea un evento que pase desapercibido para el consumidor final.Foto EE: Nicolás Lucas

gallery image

La edición de Futurecom 2025 recibió la asistencia de 30,000 visitantes, que recorrieron 25,000 metros de exhibición de las empresas expositores.Foto EE: Nicolás Lucas

gallery image

En Brasil, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, la Anatel, reconoce y apoya el valor de que exista un espacio de diálogo como Futurecom.Foto EE: Nicolás Lucas

gallery image

La prensa que cubre telecomunicaciones y tecnología en Brasil es mayor en espacios y reporteros con respecto a México, ejemplo para dimensionar la relevancia de Futurecom y de las telecomunicaciones en Brasil.Foto EE: Nicolás Lucas

gallery image

En Futurecom también se presentan demostraciones de innovación que puedan llegar a mejorar la vida cotidiana de las personas.Foto EE: Nicolás Lucas

gallery image

Una imagen que muestra la nostalgia por una edición más de Futurecom, la edición del año treinta de este foro de telecomunicaciones.Foto EE: Nicolás Lucas

Nicolás Lucas-Bartolo

Periodista de negocios para El Economista, con especialidad en telecomunicaciones e infraestructura. Es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, con estudios posteriores en el ITESM Campus Ciudad de México, el ITAM y la Universidad Panamericana. Fue colaborador en Grupo Radio Centro, Televisa, El Financiero y Alto Nivel. Ha sido moderador en los congresos internacionales de Futurecom y NexTV Latam; y también es citado en diversos análisis sobre telecomunicaciones y radiodifusión de la OCDE, la GSMA y la ASIET.

