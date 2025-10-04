Futurecom, 30 años del festival telecom de mayor tradición en América Latina
Futurecom cumplió 30 años de realizar desde Brasil el foro de telecomunicaciones más trascendente en Latinoamérica, por el notable nivel de reguladores, secretarios de Estado y empresas que se presentan aquí.
