Empleo manufacturero cae 2.7% en agosto

El empleo en la manufactura no levanta la cabeza y en agosto volvió a retroceder. En el octavo mes del año se registró un retroceso de 0.5% mensual que se tradujo en una caída de 2.7% interanual, que significó la trigésima observada de forma consecutiva.

De forma acumulada la nómina manufacturera retrocedió 1.7%, con caídas en 10 de las 21 ramas de actividad que monitorea la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, cuyo reporte mensual se dio a conocer este jueves.

En lo que va del año las ramas con las mayores contracciones fueron la de Fabricación de Equipo de Transporte, con un descenso de 7.2%, seguida por Insumos Textiles y Acabado (-5.6%); Cuero y Piel (-4.5%); Madera (-3.4%) y Vestido (-3.3 por ciento).

En agosto la actividad industrial del país retrocedió 0.3% de forma mensual y 2.7% interanual, mientras que durante los primeros ocho meses del año se acumula un descenso de 1.7%, que contrasta con el avance de 1.2% observado de enero a agosto del 2024.

En general el sector industrial ha sido un lastre para la actividad económica en lo que va del año, ya que su caída contrasta con los avances en el sector agropecuario y el de servicios.

La manufactura es el subsector de la economía que mayor empleo formal genera, con participación de 26.4% de la nómina nacional registrada ente el IMSS. En septiembre, sin embargo, reportó la pérdida de casi 120,000 empleos en comparación interanual.