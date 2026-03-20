¡Negroni, el coctel que odias o que amas! La historia del trago más polarizante del mundo

El Negroni nació en 1919, en Florencia, cuando el conde Camillo Negroni pidió en el Caffè Casoni una versión más intensa de su bebida habitual: el Americano. La modificación fue simple pero decisiva: sustituir el agua mineral por ginebra. Así surgió una mezcla de partes iguales de ginebra, vermut rojo y Campari que elevó tanto el contenido alcohólico como la complejidad del trago.

La fórmula no tardó en consolidarse. Con el tiempo, el Negroni se convirtió en un referente del aperitivo italiano, una categoría de bebidas diseñadas para abrir el apetito y preparar el paladar antes de la comida.

Del Americano al Negroni: una evolución amarga

Antes de este icónico coctel existía el Americano, elaborado con Campari, vermut y soda, más ligero y refrescante. Su popularidad entre turistas estadounidenses en Italia le dio nombre, pero fue el Negroni el que marcó un antes y un después en la mixología.

A partir de su creación, comenzaron a surgir variaciones que hoy forman parte del repertorio internacional. El Negroni Sbagliato sustituye la ginebra por prosecco, aportando una burbuja más ligera, mientras que el Boulevardier cambia la ginebra por whisky, generando un perfil más cálido y especiado. Estas reinterpretaciones mantienen la esencia del equilibrio entre amargor, dulzor y alcohol, pero adaptan el trago a distintos gustos.

NegroniFreepik

El gusto adquirido: por qué lo amas o lo odias

El Negroni no es un coctel complaciente. Su carácter está dominado por el amargor del Campari, equilibrado con la dulzura del vermut y las notas botánicas de la ginebra. Esta combinación crea una experiencia compleja que, para muchos, resulta sofisticada; para otros, simplemente demasiado intensa.

Quienes lo aman encuentran en él un trago elegante, ideal para acompañar aperitivos como quesos, aceitunas o embutidos. Quienes lo odian suelen enfrentarse a un perfil que perciben como agresivo o incluso medicinal. En ese contraste radica su esencia: el Negroni no busca consenso, sino identidad.

A más de 100 años de su creación, el Negroni sigue vigente en bares de todo el mundo. Su receta simple, pero perfectamente balanceada, lo ha convertido en un símbolo de la coctelería clásica y contemporánea.