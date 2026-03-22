Claro, de América Móvil, acepta comprar a brasileña Desktop por 753 millones de dólares

El operador de telecomunicaciones Claro, ⁠propiedad de la empresa mexicana América Móvil, anunció el domingo que acordó adquirir una ⁠participación del 73% en ⁠el proveedor brasileño de internet Desktop por un valor de empresa de 4,000 millones de reales (752,93 millones de dólares).

El precio base de las acciones, después de deducir la deuda neta de Desktop, es de aproximadamente 2,410 millones de reales, o 20.82 reales por acción, según informó Claro en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores.

El precio de las acciones representa una prima del 44.5% sobre el precio de cierre del viernes de Desktop, que fue de 14.40 reales.

El acuerdo requiere la aprobación ⁠del regulador antimonopolio brasileño CADE ⁠y del regulador ⁠de telecomunicaciones Anatel.

Tras la transacción, Claro lanzará una ⁠oferta pública de adquisición por las acciones restantes de Desktop a un precio no inferior al precio de adquisición por acción.

Desktop se especializa en servicios de internet por fibra óptica.

América Móvil está controlada ⁠por la familia del multimillonario mexicano Carlos Slim.