CFE Internet: estos son los paquetes para celular con precios desde 33 pesos al mes
Enseguida te presentamos los detalles sobre las distintas modalidades de paquetes, sus precios y vigencia.
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) ofrece una gama de paquetes de telefonía celular diseñados para que más personas tengan acceso a conectividad en México.
La oferta de CFE Internet incluye planes de corta duración, mensuales, semestrales y anuales, todos con precios accesibles y sin fines de lucro, con el objetivo de reducir la brecha digital en el país.
Planes por días
Estos paquetes están pensados para quienes necesitan conectividad por periodos cortos:
- 3 GB + redes sociales: vigencia 7 días, incluye 500 minutos y 250 SMS nacionales, con hotspot. Precio: $50 pesos.
- 6 GB + redes sociales: vigencia 15 días, con 1,000 minutos y 500 SMS. Hotspot incluido. Precio: $100 pesos.
- 10 GB + redes sociales: vigencia 7 días, con 500 minutos y 250 SMS. Sin hotspot. Precio: $60 pesos.
Todos estos planes mantienen la máxima velocidad posible hasta agotar la bolsa de datos; después, la navegación continúa a 512 kbps.
Planes mensuales
Con vigencia de 30 días, se ofrecen seis opciones:
- 1 GB por $33 pesos.
- 3 GB + redes sociales ilimitadas por $99 pesos.
- 5 GB + redes sociales ilimitadas por $120 pesos.
- 15 GB + redes sociales ilimitadas por $200 pesos.
- 40 GB + redes sociales ilimitadas (sin hotspot) por $230 pesos.
- 40 GB (con hotspot, sin redes sociales) por $295 pesos.
En los planes de 40 GB, los primeros 20 se consumen a máxima velocidad y los siguientes 20 a 512 kbps.
Planes semestrales
Mediante un pago único, los beneficios se renuevan cada mes durante seis meses:
- 5 GB al mes con hotspot por $490 pesos.
- 40 GB al mes (sin hotspot) por $895 pesos.
- 40 GB al mes (con hotspot) por $1,390 pesos.
Planes anuales
Con vigencia de 12 meses, los beneficios también se renuevan cada mes:
- 5 GB al mes con hotspot por $900 pesos.
- 20 GB al mes (sin hotspot) por $1,495 pesos.
- 40 GB al mes (con hotspot) por $2,450 pesos.
Requisitos y contratación
- Los equipos deben ser compatibles con la red de Altán, especialmente con la Banda 28.
- La red opera con tecnología 4.5G y no hay plazos forzosos.
- La SIM puede adquirirse de forma física o en modalidad eSIM, con el mismo costo y beneficios.
- Las recargas se realizan ingresando el número de la SIM en el portal oficial de CFE Internet.
Además, la empresa ofrece canales de atención como call center, WhatsApp, Facebook y correo electrónico para resolver dudas de los usuarios.