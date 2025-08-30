Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 2:00 min

CFE Internet: estos son los paquetes para celular con precios desde 33 pesos al mes

Enseguida te presentamos los detalles sobre las distintas modalidades de paquetes, sus precios y vigencia.

main image

Foto: EspecialEspecial

Redacción El Economista

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) ofrece una gama de paquetes de telefonía celular diseñados para que más personas tengan acceso a conectividad en México. 

La oferta de CFE Internet incluye planes de corta duración, mensuales, semestrales y anuales, todos con precios accesibles y sin fines de lucro, con el objetivo de reducir la brecha digital en el país.

Enseguida te presentamos los detalles sobre las distintas modalidades de paquetes, sus precios y vigencia.

Planes por días

Estos paquetes están pensados para quienes necesitan conectividad por periodos cortos:

  • 3 GB + redes sociales: vigencia 7 días, incluye 500 minutos y 250 SMS nacionales, con hotspot. Precio: $50 pesos.
  • 6 GB + redes sociales: vigencia 15 días, con 1,000 minutos y 500 SMS. Hotspot incluido. Precio: $100 pesos.
  • 10 GB + redes sociales: vigencia 7 días, con 500 minutos y 250 SMS. Sin hotspot. Precio: $60 pesos.

Todos estos planes mantienen la máxima velocidad posible hasta agotar la bolsa de datos; después, la navegación continúa a 512 kbps.

Planes mensuales

Con vigencia de 30 días, se ofrecen seis opciones:

  • 1 GB por $33 pesos.
  • 3 GB + redes sociales ilimitadas por $99 pesos.
  • 5 GB + redes sociales ilimitadas por $120 pesos.
  • 15 GB + redes sociales ilimitadas por $200 pesos.
  • 40 GB + redes sociales ilimitadas (sin hotspot) por $230 pesos.
  • 40 GB (con hotspot, sin redes sociales) por $295 pesos.

En los planes de 40 GB, los primeros 20 se consumen a máxima velocidad y los siguientes 20 a 512 kbps.

Planes semestrales

Mediante un pago único, los beneficios se renuevan cada mes durante seis meses:

  • 5 GB al mes con hotspot por $490 pesos.
  • 40 GB al mes (sin hotspot) por $895 pesos.
  • 40 GB al mes (con hotspot) por $1,390 pesos.

Planes anuales

Con vigencia de 12 meses, los beneficios también se renuevan cada mes:

  • 5 GB al mes con hotspot por $900 pesos.
  • 20 GB al mes (sin hotspot) por $1,495 pesos.
  • 40 GB al mes (con hotspot) por $2,450 pesos.

Requisitos y contratación

  • Los equipos deben ser compatibles con la red de Altán, especialmente con la Banda 28.
  • La red opera con tecnología 4.5G y no hay plazos forzosos.
  • La SIM puede adquirirse de forma física o en modalidad eSIM, con el mismo costo y beneficios.
  • Las recargas se realizan ingresando el número de la SIM en el portal oficial de CFE Internet.

Además, la empresa ofrece canales de atención como call center, WhatsApp, Facebook y correo electrónico para resolver dudas de los usuarios.

Te puede interesar

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete