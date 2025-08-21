CFE invertirá 8,177 millones de dólares en nuevas líneas de transmisión

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumentará su apuesta por la transmisión de energía y destinará 8,177 millones de dólares a 275 nuevas líneas de transmisión en el sexenio, lo que implica un aumento de 47% en la inversión comprometida y de 117 proyectos más en comparación con abril de este año.

En su presentación dentro de la conferencia del Ejecutivo en Palacio Nacional, la directora general de la CFE, Luz Elena González, dijo este jueves que con esta proyección se pretende incrementar en 6,735 kilómetros circuito a la red de transmisión, que tiene una longitud total de 111,000 kilómetros en la actualidad. La última ponencia de la funcionaria, en abril, refirió que se añadirían 5,211 kilómetros circuito a la red.

Para transformar la energía, la nueva meta de la administración es colocar 524 nuevas subestaciones con tecnología de última generación a la red de distribución de la energía. Este compromiso está muy por encima de las 97 que fueron anunciadas previamente.

“Vamos a atender el requerimiento de los polos de desarrollo y de las industrias que ahorita están también en pleno instalación y planeación, vamos a modernizar y conectar mucho más al país y hablando del término de congestión o descongestión de la red, nos estamos refiriendo a la capacidad de transporte a la capacidad de poder llevar la energía que ya comentamos que tenemos insuficiencia a todos los lugares donde se requiere el consumo, eso es lo que quiere decir, atacar, la congestión”, dijo la funcionaria.

En su presentación explicó que 92 proyectos, de los cuales 23 ya fueron concluidos y 69 están por construirse, corresponden a la zona norte del país. Esto implica 137 obras de líneas de transmisión, para una longitud de 3,079 kilómetros circuito, además de 247 obras de subestaciones.

Para la zona centro del país, en esta administración se han desplegado 49 proyectos de los que siete ya fueron concluidos y 42 están por construirse al 2030. Lo anterior significa 90 obras de líneas de transmisión con 2,085 kilómetros circuito y 181 obras de subestaciones eléctricas.

Y para el sur del país tienen 30 proyectos de los cuales cinco fueron concluidos y 25 están por construirse en este sexenio. Esto significa 1,571 kilómetros circuito en 48 obras de líneas de transmisión y 96 obras en subestaciones eléctricas.

Según el Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía, en junio de 2012 la longitud de las líneas de transmisión de la CFE era de 50,593 kilómetros y para junio de 2018 creció a 107,430 kilómetros. Para junio de 2025 aumentó a 111,178 kilómetros.