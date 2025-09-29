Cae 31.5% interanual exportación de crudo de Pemex en agosto

Petróleos Mexicanos (Pemex) exportó un volumen de sólo 500,203 barriles diarios de crudo a los distintos destinos geográficos en agosto, lo que significó un volumen 17% inferior al mes anterior, mientras que en un año registró una reducción de 31.5% en este volumen, informó la estatal en sus últimas Estadísticas.

Las exportaciones petroleras en volumen se han reducido a la mitad si se comparan con las de agosto de 2019, en que Pemex envió 1.081 millones de barriles diarios al exterior.

Resalta que las ventas de crudo a Estados Unidos en agosto de 2025 fueron de 354,945 barriles por día, con lo que cayeron 32% en un año, pero han bajado 43% si se comparan con las del octavo mes del 2019.

En tanto, las ventas de petróleo a Europa cayeron de un mes a otro situándose en 48,008 barriles diarios en agosto, luego de que en julio fueron de 221,351 barriles por día. En agosto del 2024, las exportaciones petroleras a esta región fueron por un volumen de 80,671 barriles diarios, con lo que, incluyendo el componente estacional de menor consumo en el verano, tuvieron una caída interanual de 40 por ciento.

Y las exportaciones de crudo al Lejano Oriente se situaron en 97,249 barriles día en el octavo mes del 2025, con un incremento de 4.3% mensual, aunque con una caída de 23% si se comparan con agosto del año pasado. Las ventas de crudo a esta región del mundo también han tenido una importante reducción desde el 2019, en que Pemex exportó 295,824 barriles por día, es decir, el triple del volumen que se exportó en el mismo mes de este año.

En valor, Pemex recibió ingresos por 964,929 millones de dólares en agosto de 2025, lo que implica una caída de 17% en un mes, pero de 40% en un año si se compara con los 1.601 miles de millones de dólares que se percibieron hace un año.

El valor de las ventas a Estados Unidos fue de 682,582 millones de dólares, con lo que fue superior en 21% al que se registró en el mes previo. Pero en un año, los ingresos percibidos por exportaciones petroleras al país vecino del norte se redujeron en 41.5 por ciento.

Por exportaciones a Europa se obtuvo un valor de 92,814 millones de dólares en agosto, que fue 77% más bajo que el de julio. En comparación con agosto del 2024, los ingresos por venta de crudo a Europa fueron 65% más bajos este año.

Desde el sexenio pasado se estableció la política de bajar las exportaciones petroleras para refinar más crudo en las refinerías del país, a las que se añadió la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

