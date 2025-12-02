Argentina pacta primera venta de largo plazo de GNL

Southern Energy, la empresa conformada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, firmó un acuerdo por ocho años para la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL a SEFE Securing Energy for Europe, compañía internacional propiedad del Gobierno Federal de Alemania. La operación sería la mayor venta de GNL desde Argentina al mundo en términos de volumen y de plazo y podrían alcanzar un valor superior a los 7,000 millones de dólares durante la vigencia del acuerdo.

El convenio indica que la venta que realizará Southern Energy (SESA) -cuyos dos buques para exportar GNL superan los 15,000 millones de dólares de inversión- y SEFE Securing Energy for Europe comenzará a partir de fines de 2027, cuando inicie la operación del “Hilli Episeyo”, el primero de los dos buques de licuefacción que serán instalados por SESA en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro.

Las exportaciones, que dependerán de la evolución de los precios internacionales, podrían alcanzar un valor superior a los 7,000 millones de dólares durante la vigencia del acuerdo. Según las compañías generará una fuente de divisas genuina para Argentina y una contribución a la seguridad energética en Europa. El volumen de GNL previsto en el acuerdo marco representa más del 80% de la capacidad de producción del “Hilli Episeyo” (2.45 millones de toneladas anuales de GNL) y más del 30% de la capacidad de producción conjunta de los dos buques de licuefacción (6 millones de toneladas anuales de GNL). La implementación de los términos acordados quedará terminada con un acuerdo final de venta entre las partes previsto para los próximos meses.

El acuerdo fue firmado por Rodolfo Freyre, Chairman de Southern Energy, y Frédéric Barnaud, CCO de SEFE. También estuvieron presentes Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE; Santiago Martínez Tanoira, Vicepresidente Ejecutivo de Gas y Energía de YPF; Horacio Turri, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía; Martin Rueda, Managing Director de Harbour Energy en Argentina; y Federico Petersen, Chief Commercial Officer de Golar LNG. Rodolfo Freyre, Chairman de Southern Energy, afirmó que “el acuerdo firmado con SEFE constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta”.

Frédéric Barnaud, CCO de SEFE, dijo que “el primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano no sólo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa. Nos complace acompañar a Argentina en su camino para convertirse en un exportador mundial de GNL”. Southern Energy (SESA) es una compañía conformada por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), cuyo objetivo es posicionar a la Argentina como un nuevo proveedor en el mercado mundial de GNL a partir de 2027. SEFE es una compañía energética internacional cuyas actividades abarcan la cadena de valor de la energía, desde el origen y la comercialización hasta las ventas, transporte y almacenamiento.