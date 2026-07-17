Aldesa se adjudica la construcción de parque solar en México por más de 160 millones de euros

Aldesa, grupo español de infraestructuras, energía, edificación, industrial, concesiones y soluciones tecnológicas propiedad de la china CRCC, se adjudicó la construcción de un parque solar en México con un presupuesto superior a los 160 millones de euros.

El proyecto abarca desde la ingeniería de detalle hasta la puesta en marcha, incluyendo una planta fotovoltaica de 420 megavatios pico (MWp) y un sistema de almacenamiento de energía (BESS) de 150 MW, según informó la compañía en un comunicado.

Asimismo, la obra incluye la interconexión en alta tensión (400 kilovoltios) con más de 24 kilómetros de líneas de transmisión entre subestaciones, también de nueva construcción.

Con esta adjudicación, Aldesa busca reforzar su actividad internacional en el sector de las energías renovables y ampliar su cartera de proyectos energéticos de gran escala.

En México en concreto, la compañía está ganando cada vez más protagonismo, después de adjudicarse a principios de año, en alianza con la empresa local Jaguar, la construcción de una serie de edificios auxiliares en el nuevo tramo de ferrocarril entre Querétaro e Irapuato, por un importe de 3,280 millones de pesos (160 millones de euros).

El consorcio de Aldesa llevará a cabo la construcción y diseño de cuatro edificios auxiliares correspondientes a zonas de repostaje, talleres y cocheras, y base de mantenimiento, ubicados en el tramo del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato.