Aeroméxico pide a las autoridades tomar acciones para garantizar el correcto funcionamiento del AICM
Aeroméxico informó que debido a las lluvias que causaron inundaciones en el AICM, ha experimentado afectaciones en un número considerable de sus operaciones programadas y para reducir el impacto ha “implementado planes de acción para reacomodar a la gran mayoría en otros vuelos”.
Grupo Aeroméxico informó que debido a las lluvias registradas el domingo y la madrugada de este martes, que causaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ha experimentado afectaciones en un número considerable de sus operaciones programadas y para reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados, se han “implementado planes de acción para reacomodar a la gran mayoría en otros vuelos”.
Sin embargo, las precipitaciones registradas continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales.
En un comunicado enviado esta mañana Aeroméxico refirió: “Solicitamos a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos en el siguiente enlace y a conocer la política de protección en caso en su sitio web en el apartado: Avisos, Cambios y Políticas de vuelos.
El grupo dijo que lamenta los inconvenientes de la situación, ajena a su operación, y agradeció la comprensión de sus clientes.
Además, hizo “un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM, y tomar las medidas preventivas que se requieren”.
Por su parte, la terminal aérea detalló que este martes se volvieron a cerrar las operaciones durante la madrugada, aproximadamente hasta las 06:00 horas, y que seguían realizando tareas de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa, con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad.
“Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea, para conocer el estatus de tu vuelo”, reiteró.