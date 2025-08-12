Aeroméxico pide a las autoridades tomar acciones para garantizar el correcto funcionamiento del AICM

Grupo Aeroméxico informó que debido a las lluvias registradas el domingo y la madrugada de este martes, que causaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ha experimentado afectaciones en un número considerable de sus operaciones programadas y para reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados, se han “implementado planes de acción para reacomodar a la gran mayoría en otros vuelos”.

Sin embargo, las precipitaciones registradas continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales.

En un comunicado enviado esta mañana Aeroméxico refirió: “Solicitamos a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos en el siguiente enlace y a conocer la política de protección en caso en su sitio web en el apartado: Avisos, Cambios y Políticas de vuelos.

El grupo dijo que lamenta los inconvenientes de la situación, ajena a su operación, y agradeció la comprensión de sus clientes.

Además, hizo “un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM, y tomar las medidas preventivas que se requieren”.

Por su parte, la terminal aérea detalló que este martes se volvieron a cerrar las operaciones durante la madrugada, aproximadamente hasta las 06:00 horas, y que seguían realizando tareas de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa, con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad.