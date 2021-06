El proceso de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos está ayudando a que México tenga una recuperación de turistas internacionales más rápida que otros países y no se prevé que ante los rebrotes por nuevas variantes vuelvan a cerrarse fronteras, aseguró la vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Virginia Messina.

“Mirando las reservaciones aéreas al país entre junio y agosto del 2021, comparadas con el 2019, estamos más o menos a niveles del 86%, lo cual es muy importante. Cuando vemos diferentes regiones de Europa, por ejemplo, las reservas rondan el 40% y la recuperación será más lenta”, explicó.

Esta semana se dio a conocer que en mayo llegaron a México, por avión, 970,006 estadounidenses (el 83% de los visitantes extranjeros que arribaron al país), cifra que el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) refirió como la mayor en la historia para dicho mes.

En reunión con medios, la representante del WTTC destacó los avances médicos para detectar el virus, los protocolos sanitarios que han emprendido países, destinos turísticos y el sector privado porque han ayudado a algunas regiones a que continúen los flujos de viajeros, lo que ayudará a comenzar a recuperar los millones de empleos que se perdieron en la peor crisis para el sector.

“Nosotros no esperamos que vuelvan a cerrar fronteras porque no estamos donde hace un año. Hoy no solo las vacunas han ayudado, también la tecnología en cuestión de las pruebas de Covid-19. Hace un año era más difícil, hoy son cada vez más rápido, igual que los resultados. Para finales de año trataremos al Covid-19 como una gripa”, agregó.

Sobre los hechos de inseguridad que se han presentado en algunas regiones de México, que ha ocasionado que el gobierno de Estados Unidos reitere sus alertas de viaje, y su eventual impacto en el proceso de recuperación, Messina dijo que se trata de un reto ocurrido en otros años y, pese a ello, han llegado viajeros internacionales.

Sobre la falta de una estrategia federal para hablar en el exterior de la situación que guarda el país (por la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), consideró que en este momento los estados y destinos deben hacer labor para promover y tratar de proteger la seguridad de sus visitantes.

“Algunos destinos turísticos no suelen ser los focos donde hay mayores retos de inseguridad. Siempre ha sido uno de los retos en cuanto a la atracción de turismo. Es importante que se dé ahora la certidumbre de que la gente esté segura en ese tema y en el de sanidad”, agregó.

