negociaciones con el sector automotriz

Trump demanda mayor producción, armadoras esperan menos regulaciones En la reunión con Trump en la Casa Blanca participaron los presidentes ejecutivos de General Motors Co, Ford Motor Co y Fiat Chrysler, junto con ejecutivos en Estados Unidos de Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, Hyundai Motor Co, Nissan Motor Co, Honda Motor Co, BMW AG y Daimler AG.