Las acciones de Toyota cayeron más de 3% este viernes tras las amenazas del presidente electo norteamericano Donald Trump de imponer una "pesada tasa" al fabricante japonés de automóviles si construye una fábrica en México para vender autos en Estados Unidos.

Las acciones abrieron con una pérdida de 3.11% antes de recuperar terreno (-1.70%) en la primera hora de operaciones, a 6,930 yenes.

Otras automotrices japonesas también cayeron, entre ellas Nissan (-2.08%, a 1,174.5 yens) y Honda (-2.01% a 3,497 yens) y la tendencia negativa se explica además por la fortaleza del yen con relación al dólar, que penaliza a los exportadores.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.