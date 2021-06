El 2022 será el año en que se emitan las sentencias resolutivas de los amparos promovidos en contra a las reformas del Ejecutivo realizadas a la industria eléctrica, incluso podría liberarse los recursos interpuestos en materia de hidrocarburos, estimó Claudio Rodríguez-Galán, socio de la Práctica de Energía de Thompson Knight (TK).

No obstante, el especialista descartó si los inversionistas que frenaron sus proyectos en materia energética retornarán a México para realizar sus proyectos, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre los capitales en el sector.

Al participar en el webinar Post elecciones: ¿Qué sigue? Consejos para blindar con éxito la operación de las empresas en México, organizado por Thompson Knight, el especialista en el ramo energético sostuvo que el papel del Poder Judicial tomará gran relevancia sobre la confianza en las inversiones futuras en la industria eléctrica y de hidrocarburos.

“Que regresen porque se resuelvan los amparos y quede sin efectos la reforma, y quede como la conocíamos en el 2018… No creo que regresen, porque el tema de la incertidumbre queda en el aire”, acotó.

Como consultoría, desde el 2018 -año en el que ganó las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador- se les informó a las empresas que no se iba reformar la Constitución en la materia, pero sí habría parálisis.

“Eso ocurrió y muchas empresas que apostaron por México decidieron ya no venir (a invertir) y buscar mercados como Colombia, Chile, Panamá y República Dominicana”, o bien regresar a sus países de origen como fueron las europeas.

Así Claudio Rodríguez descartó que los inversionistas regresen en estos tres años, por lo que “mucho va depender, no de la fortaleza del Banco de México, sino de lo que ocurra en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las resoluciones de los jueces especializados que están atendiendo todos los amparos que se interpuesto contra la ley de la reforma eléctrica”.

Aunque, el socio de Thompson Knight resaltó los aspectos positivos que México tiene, como es la capacidad de generación eléctrica envidiable, tanto convencional como renovable, la cual seguirá creciendo al 6.6% su capacidad de consumo eléctrico. “Siguen habiendo oportunidades… pero ahorita el actor más importante del sector eléctrico, ya no es propiamente el generador y no por otra cosa, sino porque no los están dejando hacer nuevas inversiones en materia generación”.

kg