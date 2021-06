El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que de ser necesario podría presentar reformas constitucionales, aunque no prosperen en el Congreso, y mencionó la posibilidad de que una sea para dar más apoyo a la estatal eléctrica CFE frente a las empresas privadas.

El Presidente dijo que de ser necesario presentaría reformas constitucionales, aun cuando no pasen en la Cámara de Diputados, o sean rechazadas “porque si son necesarias para el país, las voy a presentar. Por ejemplo tenemos que resolver el problema de la falta de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad, porque con la reforma energética se apostó a destruir a la CFE y tenemos que cuidar que no nos falte la luz, pero también que no aumente el precio de la luz y para eso se requiere una reforma constitucional”, indicó.

Acusó que con la reforma energética se le dio preferencia a las compañías particulares, “paga menos una corporación empresarial, financiera, comercial, que lo que paga proporcionalmente un usuario, una familia de clase popular o de clase media porque el gobierno estaba al servicio de las minorías y de los traficantes de influencia y también de corruptos”, dijo.

Dijo que si se siguen priorizando a las empresas privadas antes que a la CFE y en contra de los intereses del pueblo y de la nación, “cómo me voy a quedar callado, cómo me voy a cruzar de brazos, cómo no voy a presentar una iniciativa para que primero sea el pueblo, primero el interés general”, indicó.

El mandatario dijo que de enviar la iniciativa y no aprobarse en la Cámara de Diputados quienes deberían asumir la responsabilidad de no ver por los intereses del pueblo serían los legisladores, quedando de manifiesto que “no son representantes populares, aunque se hagan llamar representantes populares, son representantes de grupos de intereses creados”, aseguró.