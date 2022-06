La decisión de descargar Snaptube, nunca había sido tan sencilla, pero primero te diremos quién es Snaptube y de donde surgió.

No es un secreto que hoy en día la demanda de contenido ha crecido enormemente, y todos deseamos tener un fácil acceso en todo momento, pero esto no siempre es posible porque necesitas estar conectado en todo momento a un red wifi o de datos, y al estar fuera de casa esto se complica un poco, quizá tener datos es la solución, pero suele ser algo costoso y buscar una red puede ser tedioso, entonces ¿qué queda por hacer, solo jugar tetris en tu celular para matar el tiempo? pues Snaptube es la respuesta a esa pregunta, Snaptube nació por parte de los fundadores de una empresa china llamada Mobiuspace, ante la creciente demanda y consumo de vídeos en internet. Es una herramienta que te permite descargar todo tipo de formatos en tu Android para disfrutar de manera offline.

Mi experiencia usando Snaptube

Cuándo recién oí hablar de esta aplicación gracias a unos compañeros de trabajo, no podía creer que fuera gratuita. Así que llegué casa y la descargué, lo primero que me temía era la seguridad de mis datos, así que investigué y me impresionó ver que es la única en su tipo que está completamente avalada por el antivirus de McAffe, instalarla fue muy sencillo y rápido, luego de esto probé descargando mi video musical favorito y en cuestión de segundos ya estaba lista mi descarga. Hacerlo es muy sencillo solo debes copiar el URL de tu video en la barra de búsqueda de tu apk Snaptube y listo.

¿Snaptube sólo descarga vídeo?

No, Snaptube no solo es capaz de descargar vídeos, sus múltiples formatos te permiten decidir entre si dejar el archivo como vídeo o convertirlo en Mp3 para que puedas extraer el audio de cualquier video que elijas. Inclusive puedes elegir el tamaño de tu vídeo, entre las diversas opciones de formatos están: los 144p., 240p., hasta los 720p. HD a 60fps. además de una resolución 4K. En el caso de la resolución de audio puedes escoger entre MP3 70 Kbps hasta un MP3 128 Kbps.

Es y será una aplicación completamente gratuita

Esta es una de las partes de mayor ventaja de la aplicación porque tanto como la aplicación como el contenido que descargas, siempre será gratis, y no hay un límite de descargas, ni tampoco existen periodos de prueba y por supuesto esto es algo que beneficiará siempre a tu bolsillo.

¿Con qué plataformas es compatible Snaptube?

Puedes estar confiado de que es compatible con las principales plataformas, tales como Instagram, Tik Tok, Facebook entre otras y no solo eso, sino que también puede acceder a contenido de diversas páginas web.

Otras ventajas de la aplicación

Tiene una interfaz muy sencilla y amigable que hace que sea muy fácil su uso.

Descargas limpias, sin virus y sin molestas encuestas o anuncios de por medio.

Programa intuitivo para mejores resultados.

Gestión de descargas, con esto podrás poner en cola todos los archivos y continuar con tus actividades, o incluso responder mensajes.

Apuesto a que también quedaste impresionado con todo lo que puede hacer Snaptube, no te preocupes pues enseguida te diré cómo descargar Snaptube última versión para que puedas comenzar a confirmarlo por tu cuenta:

Paso 1: Abre el navegador de tu móvil

Ve hacia tu navegador y busca el sitio oficial de Snaptube, ubica la opción de “descarga” en la parte de arriba de la página, recuerda habilitar los permisos necesarios en la configuración de tu dispositivo para que pueda ejecutarse de manera correcta.

Paso 2: Elige tu video a descargar

Ya instalada tu app abre cualquier sitio web o aplicación, deberás copiar el link del video presionando la flecha de “compartir” y después dar click en la opción de “copy link” que se desplegará en seguida.

Paso 3: Pega el link de tu vídeo en la aplicación

Con tu link copiado, dirígete a Snaptube y pegalo en la barra de búsqueda, luego escoge el formato en que deseas tu descarga, espera unos cuantos segundos para poder tener tu contenido listo en el lugar que tú lo prefieras.

Y así de sencillo puedes tener en tu smartphone esta útil herramienta, que me facilitó mucho las cosas y desahogó mi bolsillo de gastos hormiga.