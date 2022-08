SimpliRoute se expande en México; apuesta a la ciencia en la logística

Álvaro Echeverría, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, considera que no hay problema logístico de entrega de última milla que no pueda resolver. En el 2014, junto con Eyal Shats, fundó en Chile SimpliRoute, una plataforma que optimiza rutas y hace eficiente la operación de las empresas.

A la fecha, la firma que fue apoyada por Start-Up Chile (aceleradora de startups creada por el gobierno local) tiene presencia en 26 países y 1,100 clientes.En su proceso de expansión, llegó a México en el 2019 y ya cuenta con más de 150 clientes (entre ellos Avon, Liverpool, Cemex, Natura o Arca Continental).

Durante el primer semestre del presente año SimpliRoute ha realizado aquí más de 11 millones de entregas, por lo que se convirtió en su principal mercado. Los clientes finales son informados en tiempo real (correos electrónicos, sms o WhatsApp) sobre el avance de su pedido.

“Cuando tenía 25 años, era investigador y académico en la Universidad de Chile y el cuerpo de bomberos acudió a nuestras instalaciones para resolver un problema: reducir los tiempos de llegada a un siniestro. Estaban en proceso de modernización”, recuerda el empresario que vivió un par de años en Silicon Valley, donde logró levantar una inversión de 500,000 dólares.

Con su visión de universitario, sistematizó la información de los GPS del sistema de transporte de público y ofreció a los bomberos un sistema que les permite conocer las rutas más rápidas para llegar y atender la población. En sus conclusiones, asegura que logró reducir el 40% los tiempos de travesía por las saturadas calles de su ciudad.

En entrevista, Álvaro Echeverría (quien porta una sudadera negra con el logo de su empresa, unos jeans y unos tenis Converse), explica que desarrolló un algoritmo que le hizo pensar que “algo power” podía hacer en Chile en lugar de irse a estudiar, en eses momento, un doctorado a Estados Unidos.

“Utilicé matemáticas avanzadas, modelos de inteligencia artificial, machine learning y miré que hay personas que pueden ser salvadas. Ese era el link ideal entre el mundo matemático complejo y la vida práctica de las personas, eso me gustó”, dice.

En su camino se encontró con Eyal, que era director de tecnología en una empresa que hacía video analitics. Ahí se fusionaron la academia y los negocios. Con la certeza de que SimpliRoute debía ser un negocio global buscaron llegar a nuevos mercados apostando no solamente a pymes sino a grandes corporaciones.

Somos una plataforma de gestión de flota, de inteligencia logística. No tenemos vehículos, pero contamos con aliados especializados en esa materia con motos, camionetas o camiones. Nuestro negocio tiene una barrera de entrada: el desarrollo de soluciones (otras empresas lo compran). Yo me encargo de eso y tengo un gran equipo de data science. No hay problema de última milla que no pueda resolver”, comenta.