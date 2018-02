En el 2017, por primera vez desde el 2009, no hubo incremento en el número de hogares que tienen contratado el servicio de TV de paga.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado 16 millones 897,001 hogares tenían contratado un servicio de TV paga, pero en el 2016 hubo 17 millones 339,206 hogares, una diferencia de poco más de 400,000 hogares.

En el 2015 hubo 14 millones 303,987 y, en el 2014, 11 millones 965,452 hogares con TV de paga. Desde el 2009, año en que se registraron 7 millones 584,194 hogares, la tendencia fue de crecimiento. Ernesto Piedras, director de The CIU, comentó que el mercado mexicano de TV de paga es de maduración intermedia-avanzada. “Las inversiones se han dirigido a zonas de nivel medio-bajo, hecho que aumenta la accesibilidad del servicio. El volumen de ingresos ha seguido creciendo, sigue habiendo dinero, aunque no crecieron mucho los usuarios, lo cual se puede deber, en parte, a que las empresas están orientadas a empaquetar más servicios”, dijo.

No obstante, según datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), “de acuerdo con la Endutih 2017, aplicada en el segundo y tercer trimestre del 2017, existen 16,897,001 hogares con TV de paga; sin embargo, comparados con los datos reportados por la industria para el mismo periodo de referencia hay 2.7 millones de accesos que no se identifican en la encuesta”. Para Gonzalo Rojón, director de análisis de la consultoría The CIU, la diferencia radica en que “todas sus variables son mucho menores que las reportadas por la industria, como por ejemplo, líneas móviles, la Endutih sólo reporta 80 millones de usuarios móviles”.

En opinión de Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en general no sólo hay sustitución tecnológica entre smartphones y computadoras, también otras plataformas están convergiendo con servicios tradicionales, por ejemplo, en el 2017, 35% de los usuarios de Internet vio películas, series, conciertos y otros contenidos a través de plataformas over the top, como Netflix, Blim o Claro Video.

Según The CIU, la oferta de contenidos exclusivos de manera ubicua y bajo demanda ha impulsado la preferencia por la contratación de estas plataformas, de tal manera que, en los primeros tres meses del 2017, la proposición de suscriptores a éstas en el total del mercado de televisión y audio restringido alcanzó 24.3 por ciento.

En tanto, los televisores son los bienes TIC de mayor penetración en los hogares ya que en el 2017 93.2% contó con al menos uno. Respecto al tipo de televisor disponible en los hogares, la Endutih reveló que 70.5% de los hogares cuenta con al menos uno de tipo digital, lo que representa un aumento de 2.6 puntos porcentuales respecto del 2016. Los hogares con señal de TV de paga y televisor analógico fueron 4.2 millones (13.9%); con TV analógico y decodificador, 1.8 millones (5.9%); al respecto, Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, dijo que “ningún país llega a 100% de penetración digital”.

