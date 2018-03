El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, llamó a aprovechar las oportunidades de la reforma energética, que hasta el momento ha derivado en compromisos por inversiones de más de 200,000 millones de dólares en el país, a poco más de tres meses de las elecciones presidenciales.

“Hubo muchos que no creyeron en los beneficios que generaría la reforma, hubo quienes dijeron que nadie vendría a México, que nadie querría ser socio de Pemex y, como en 1938, esos pesimistas estuvieron equivocados”, dijo Treviño en el último aniversario de la empresa estatal y la expropiación petrolera de esta administración, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Al día de hoy existen 16 proyectos de asociación de Pemex con 15 empresas de clase mundial que están proyectando invertir, junto con la petrolera mexicana, unos 300,000 millones de pesos, explicó, por lo que sostuvo que hay confianza en el país.

Sin las reformas constitucionales, legales y reglamentarias del 2013, esas inversiones se tendrían que realizar con recursos fiscales destinados a otras necesidades públicas. Por tanto, aseveró que los mexicanos se han beneficiado con la implementación de estos cambios y por lo tanto se debe seguir adelante con todo lo que se ha avanzado y continuar utilizando las herramientas y oportunidades.

“El gobierno de México no titubea frente a la disyuntiva de hacer lo correcto a costa de perder popularidad. Se dice fácil, pero en estos tiempos no es frecuente encontrarnos con gobiernos que buscan resultados y no pirotecnia; que edifican el futuro y no su fama; que piensan en las generaciones por venir y no en las encuestas por publicarse. Deseo que los futuros gobiernos de México sean así de valientes, así de visionarios, así de arrojados”, aseguró.