Este fin de año, el personal de enlace y mando de la administración pública federal –más no el sindicalizado– tendrá recortes de hasta 50% en su aguinaldo, lo que significa que en dicha prestación se les descontarán hasta 20 de los 40 de salario que regularmente se otorgan de gratificación. Así lo determinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, publicado ayer 5 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El decreto establece que el recorte se aplicará al “personal de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en territorio nacional”. Para este grupo “el aguinaldo será de veinte días, sobre la base de cálculo de los sueldos y salarios autorizados, mismo que se incrementará hasta alcanzar un máximo de cuarenta días, sobre la misma base de cálculo, en los niveles que menor percepción tengan en el tabulador de sueldos y salarios”.

El decreto indica también que el Ejecutivo Federal, una vez que reciba su aguinaldo, lo devolverá, “he tomado la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100% del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año”.

Lo anterior, obedece a las políticas de austeridad que ha implementado el gobierno federal y al que se suma la emergencia sanitaria por Covid-19, “que ha repercutido en la situación económica en México”, por lo que se busca reorientar el gasto público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para enfrentar la pandemia generada por el virus.

Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral, comentó que, si bien “es una determinación que no viola el Artículo 123, son determinaciones poco afortunadas y que tendrán costos. Compromete y reduce aguinaldos al personal de dirección, no así al de base. La justificación es buena, los efectos y costos de la pandemia, pero no comparto la forma”, comentó.

Respecto al total de trabajadores que verán disminuido el pago de esta prestación, Bouzas destaca que “es un porcentaje alto de la burocracia pero que no se puede cuantificar porque ese tipo de contrataciones no responden a plazas en presupuesto, son bolsas de dinero que los jefes reparten a discreción y que colocan a trabajadores como si no lo fueran ya que tienen que aceptar el trabajo con las condiciones que establezcan”.

