Todos los cambios que la actual administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo en su subsidiaria Pemex Transformación Industrial (PTI) logran un ahorro de 38.4 millones de pesos anuales y evitan nuevas contrataciones, de acuerdo con documentos oficiales de la petrolera.

Según el Acta del Consejo de Administración (CA) de la sesión 912 Extraordinaria del 17 de octubre, Acuerdo CA-108/2016, desaparecen las direcciones operativas de los complejos petroquímicos y se asume una sola responsabilidad sobre ellos en una subdirección dedicada al proceso de gas y petroquímica; en el caso de las refinerías todas quedan bajo la autoridad de otra subdirección: la de Producción de Petrolíferos.

A su vez, ambas dependen en el mantenimiento de una tercera subdirección que también tiene como misión la implementación de iniciativas de mejora de producción . La estatal debe llevar a cabo todas las acciones para poder implementar los cambios en su estructura orgánica.

El CA aprobó las modificaciones a la estructura orgánica de Pemex Transformación Industrial en términos (sic) del documento anexo, las cuales representan un ahorro anualizado del orden de 38.4 millones de pesos en la estructura macro, por lo que no implicarán mayores erogaciones ni contratación de personal adicional a Pemex . Desde octubre y hasta el 1 de enero, que es cuando se supone inicia la nueva estructura, los funcionarios de PTI tienen la capacidad de emitir acuerdos de delegación de funciones o asignaciones de responsabilidades necesarias para implementar las modificaciones a la estructura orgánica básica.

La propuesta de estructura para PTI incluye la creación de una Dirección Operativa de Producción con nueve subdirecciones y 48 gerencias. Bajo la Dirección Operativa de Producción quedan las subdirecciones de Producción de Petrolíferos que incluye a las gerencias de administración de la producción, ingeniería de procesos y mejora operativa, más las seis refinerías. En otra subdirección se tiene el proceso de Gas y Petroquímica, en donde se incluyen las gerencias con actividades de administración de la producción e ingeniería de procesos, así como la mejora operativa y el control sobre los centros de procesadores de gas natural de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y Burgos, así como del proceso de gas y petroquímicos Coatzacoalcos, que engloba todas estas actividades industriales en la zona.

La Subdirección de Confiabilidad y Mantenimiento debe velar por la confiabilidad de activos petrolíferos, de gas y petroquímica, gestión del mantenimiento y paros de planta, ingeniería de confiabilidad y la implementación de iniciativas de mejora de producción.

Con reporte directo a la dirección general de PTI queda la Subdirección de Comercialización de Combustibles de Transporte, que básicamente estarán atendiendo a las gasolineras, ventas al mayoreo y mercadotecnia. Está la Subdirección de Comercialización de Productos y Combustibles Industriales, que es adonde se trabajará el Gas LP, químicos y petroquímicos.

La subdirección más fuerte es la de Abasto de Combustibles que tiene a las gerencias de Programación, Coordinación Operativa Comercial, Suministro Nacional e Importaciones, Inteligencia Comercial y Administración de Transporte. Su trabajo es sustituir lo que hizo Pemex Logística y además asume funciones que en su momento hizo PMI o PPI. La última subdirección operativa es la de Proyectos Industriales. Hay otras dos subdirecciones: una dedicada a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y otra para el análisis estratégico.

Diputados aprueban reforma anticorrupción

Avalan requisitos para ser consejeros independientes de Pemex y la CFE

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto de poner más candados en la definición de consejeros independientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La presidenta de la Comisión de Energía en la Cámara Baja, Georgina Trujillo (PRI), dijo que la recién aprobada Ley General de Responsabilidades Administrativas obligó a adecuar el régimen interno de las empresas productivas del Estado en materia de transparencia y de anticorrupción.

Dijo que la reforma plantea los requisitos para designar a los consejeros independientes, entre ellos no haber sido servidor público en los dos años anteriores al nombramiento; no tener relación comercial importante con la empresa productiva del Estado, y modifica el porcentaje para poder participar en las empresas. Estamos hablando de que esta persona para no poder ser designado consejero independiente tendría que tener más de 10% de las ventas totales con Pemex o con la CFE. Era imposible. Ese umbral se está modificando para que quede en 1 por ciento .

La legisladora expuso que los consejeros independientes están impedidos de desempeñar durante el cargo que tengan en el Consejo, cualquier otro cargo público o privado cuando implique un conflicto de interés. También se plantea cambios a las leyes de Pemex y la CFE, para garantizar la plena armonización con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La diputada Nelly del Carmen Márquez (PRD) dijo que con esta reforma se fortalece el tema del conflicto de intereses , ya que limita la existencia de vínculos entre los consejeros y los entes privados. ?(Jorge Monroy)

