Rocío Nahle, secretaria de Energía, aseguró los nuevos operadores privados en los contratos de exploración y producción de petróleo y gas en el país no han entregado los resultados a los que se comprometieron, por lo que no habrá más rondas petroleras en esta administración, aunque si Petróleos Mexicanos (Pemex) plantea alguna asociación y resulta un buen caso de negocio, el gobierno no se opondrá a más farmouts.

En comparecencia con el Senado de la república, Nahle detalló que, de los 103 contratos otorgados a privados, se ha llegado a un cumplimiento de 41% en las metas de perforación de pozos, luego de existían compromisos por 129 perforaciones y sólo se han ejecutado 53. En términos de inversiones, los privados también se han quedado muy por debajo de las metas, con inversiones por 3,936 millones de dólares cuando el compromiso establecido era de 8,629 millones de dólares, es decir, se ha avanzado sólo en 46% de las inversiones.

De igual forma, la producción de aceite lleva un cumplimiento de únicamente 44% de la meta, ya que se establecía llegar a 54,000 barriles diarios y hoy se cuenta con 24,000 barriles por día. En producción de gas, el cumplimiento es de 60%, con una producción de 63 millones de pies cúbicos diarios cuando el compromiso fue de 105 millones de pies cúbicos al día.

Por otro lado, en los contratos donde participa Pemex, solo o en asociación, el avance de perforaciones, por ejemplo, es de más de 100% con 39 pozos perforados. El cumplimiento en la meta de producción de aceite es de 176%, ya que se estimaban 56,000 y hoy hay 99,000 barriles diarios, mientras que la de gas se ha cumplido al 79%, con una extracción de 179 millones de pies cúbicos por día. Aun así, la meta de inversiones ha llegado sólo al 44% de los compromisos, con una ejecución de 2,019 millones de dólares, aunque el 70% de éste es aportado por el contrato Ek-Balam en aguas someras, donde Pemex no tiene socios.

Al analizar estos resultados por debajo de lo esperado, la titular de Energía aseguró que se debe esperar a que estos contratos produzcan lo estimado para entonces reactivar las rondas petroleras de adjudicación de nuevos contratos.

Sin embargo, luego de las modificaciones que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) envío a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para darle a Pemex más facultades de opinar respecto a las asociaciones en exploración y producción que requiera, la titular de Energía, que también es presidenta del consejo de administración de la petrolera, dijo que, si la estatal requiere un socio y presenta un plan de negocios viable, el gobierno apoyará la asociación.

En la comparecencia, la titular de Energía confirmó que la nueva refinería de Dos Bocas que añadirá 340,000 barriles diarios de capacidad para proceso de crudo –la quinta parte de la capacidad actual– al sistema de Pemex, tendrá un costo total de 8,919 millones de dólares, cuando en su planteamiento inicial costaría como máximo 8,000 dólares.

