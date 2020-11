En el arranque del Parlamento Abierto que organizaron las comisiones de Trabajo y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, participarán más de 70 interesados para presentar sus propuestas que contribuyan en la adecuación a la reforma en materia de subcontratación.

Durante la bienvenida, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que se “se escuchará la participación de más de 70 interesados en este tema que lleva 14 meses en discusión y con el interés de empresarios, trabajadores y gobierno”.

Sostuvo que hay 7 iniciativas que se han presentado en el Congreso para regular la subcontratación y combatir la evasión y elusión fiscal; en ese sentido, dijo “tenemos una posición muy clara y expresa para garantizar los derechos sociales y laborales de los trabajadores; queremos fortalecer la recaudación y evitar la elusión en esquemas agresivos”.

En su turno, Pedro Pablo Treviño, sostuvo que la fracción parlamentaria del PRI está lista para llevar adelante la discusión en la materia, “nos preocupa la protección a las mujeres, al menos hay 1.8 millones de trabajadoras que tienen un tipo de contrato de subcontratación; los sectores de salud y asistencia social recurren a este esquema; es por ello, que el PRI en el ejercicio del Parlamento Abierto tienen mucha trascendencia,y esperemos que sí se consideren y se tomen en cuenta las propuestas”.

Reunión Ejecutivo y empresarios para analizar propuesta

Por otra parte, el Ejecutivo anunció que se realizará una reunión con los empresarios para discutir la reforma, “estamos revisando la iniciativa. Vamos a tener una reunión precisamente el día de hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley que ya se envió a la Cámara de Diputados”, dijo.

Destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador que el propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo, en actividades que los requieran, y en el resto de actividades lo que tiene que ver claramente con la relación patrones-trabajadores, empresas-trabajadores, “ahí no permitirlo para que no se le quiten prestaciones a los trabajadores, porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad en lo social, no se le den prestaciones, por eso el fenómeno este raro de que en diciembre cuando se les tiene que entregar a los trabajadores aguinaldo, se les tiene que entregar, en algunos casos, reparto de utilidades, se les despide para volver a contratar a los trabajadores en enero, en febrero”.

Añadió que “eso es totalmente irregular, eso ya no queremos que siga sucediendo. Queremos que el trabajador reciba el salario y sus prestaciones”.