En la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos para el 2020 ya no se menciona al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) como destinatario directo de una parte de los recursos captados por el pago que hacen los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas en el país (que ronda 7,500 millones de pesos por año) y se abre la puerta para utilizar ese dinero en nuevos fines.

El pago referido que hacen los extranjeros que llegan por avión no se ajustó y se mantiene en 558.26 pesos. El documento entregado a la Cámara de Diputados refiere que en la Ley de Ingresos de la Federación del presente año se estableció que los ingresos mencionados se repartirían: 20% al Instituto Nacional de Migración (INM), para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y “en 80% para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que determine el gobierno federal con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país”.

Así, se hizo un primer ajuste derivado de la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar recursos al Tren Maya (la Ley Federal de Derechos aún vigente menciona que de ese 80, 70% era para el CPTM y 10% para el Fonatur).

Sin embargo, aún faltaban modificaciones legales, que ya están en marcha: “A fin de ser congruente y con la intención de otorgar certeza jurídica, esta administración considera necesario incorporar en la Ley Federal de Derechos lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2019, a fin de continuar con la aplicación del destino específico”.

¿Se usarán en Santa Lucía?

La modificación propuesta al artículo 18-A, con un agregado, señala que luego de entregar su parte al INM, “80% restante se destinará para estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determine el gobierno federal con objeto de conectar, fortalecer, generar accesibilidad, iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, entre otros”.

Para el diputado presidente de la Comisión de Turismo, Luis Alegre, dicha modificación, a pesar de no delimitar el uso de los recursos, resulta positiva. “Vemos con buenos ojos el ajuste porque la aplicación que se pudiera hacer el recurso es más amplia y por lo tanto tiene mayores posibilidades para mejorar la infraestructura turística de México, lo que es por demás necesario”, manifestó el legislador.

No obstante, en opinión de un directivo turístico, que pidió no ser mencionado, es necesario determinar el uso de los recursos en beneficio directo de la actividad y eso compensaría la eliminación de recursos presupuestales para el programa de Pueblos Mágicos, pero también se podrían usar para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía porque se habla de conectar y generar accesibilidad a destinos turísticos y, de ser así, el dinero debe llegar de otra secretaría. “Se abre una ventana de luz para el turismo, pero hay que esperar detalles porque ahora es un tema que no es claro”, señaló.

