El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confirmó que México ya trabaja en diversificar sus acuerdos comerciales con países europeos y de América Latina, frente a la incertidumbre por la continuidad o renegociación del TLCAN que pretende el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Guajardo Villarreal afirmó que el gobierno de nuestro país no aceptará que el presidente Donald Trump quiera imponer medidas proteccionistas dentro de ese acuerdo comercial. No aceptaremos elementos que cambien el tema arancelario y el tema de cuotas , afirmó.

Luego de participar en la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, Ildefonso Guajardo confirmó como lo publicó este martes El Economista que México busca acuerdos bilaterales con los países que integran el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), pese a la salida de Estados Unidos. Incluso, dijo que se busca integrar a países asiáticos a ese acuerdo comercial.

Los 12 países que integramos esta asociación, estamos viendo mecanismos alternativos para utilizar el capital negociado y abrir acuerdos bilaterales con la región asiática, que es fundamental para establecer la direccionalidad de México en su comercio en los cuatro puntos cardinales. Al Este con Europa, al Sur con Asía-Pacífico, al Este con los países del TTP, y adicionalmente con otros países que estamos trabajando , refirió.

El secretario de Economía dijo que también el gobierno federal busca que 92% de los bienes y servicios entre Chile, Perú, Colombia y México sean libres de arancel, y actualmente se realiza la tercera ronda para modernizar el acuerdo comercial vigente de nuestro país con la Unión Europea.

Ildefonso Guajardo reiteró que durante las siguientes reuniones con el gobierno estadounidense, se buscará profundizar en los beneficios para México, pues de lo contrario nuestro país abandonaría el TLCAN.

Es la responsabilidad que nos ha encargado el presidente: tener también valorado un escenario donde lo que esté en la mesa no nos convenga, es preferible no estar en la mesa, a aceptar algo que no es conveniente. Eso es fundamental, porque no se puede sentar a negociar sobre la premisa a cualquier precio sacar adelante la integración comercial , afirmó.

El titular de Economía mencionó que para casi 20 estados de EU, México es el primer socio comercial y para 10 o 12 estados más, es el segundo destino de exportaciones.

