En medio de un creciente proceso de saturación de operaciones y edificios terminales, entre otros males que complican la experiencia de viaje (nacionales e internacionales), el Vicealmirante Piloto Aviador Retirado Carlos Velázquez se convirtió ayer en el cuarto director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la era de la 4T y el primero que proviene de las fuerzas armadas.

Su experiencia en el sector es vasta e incluye, por ejemplo: su participación en el Escuadrón Aéreo de Transportes Presidenciales y Comandante en la Estación Aeronaval de Guaymas, Sonora, en la Base Aeronaval de Teacapán, Sinaloa, y en la Base Aeronaval de Campeche, Campeche.

Este jueves se conoció que, por instrucciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Velázquez sustituye a Carlos Morán, quien inició la actual administración federal como subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y en enero pasado fue designado titular de la principal terminal aérea del país.

En un comunicado de prensa, la dependencia oficializó el cambio que había trascendido durante la última semana, aunque no se detallaron los motivos de la salida de quien gustaba decir, con orgullo, que estaba siempre listo para atender los llamados del Presidente AMLO, así fuera en horas de la madrugada.

Tampoco se habló del próximo paradero del cercano colaborador de Javier Jiménez Espriú, ex titular de la SICT.

Con limitado poder

Para el ex director de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Rodrigo Pérez-Alonso, la salida de Morán tiene como uno de sus argumentos la falta de actualización de la industria aérea, en la que durante la década de los ochenta fue su principal autoridad como director de aeronáutica civil, pero hoy enfrenta otra realidad que requiere de una visión moderna.

Desde su perspectiva, no resolver en el corto plazo el tema de la degradación de la autoridad aeronáutica mexicana por parte de su par de Estados Unidos como subsecretario y haber participado en la evidente degradación de servicios en el AICM para “migrar voluntariamente” pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fueron claves para su salida del gobierno, a pesar de que se trata de temas que lo rebasaban administrativamente.

“Él sabía en qué terrenos se metía. Desde el inicio del actual gobierno la aviación se ha politizado, lo que no está dejando los resultados esperados. Al final, lo pusieron a boxear con Muhammad Ali con una de las manos amarradas atrás en los dos cargos. En el caso de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es claro que el austericidio causó problemas porque no hay presupuesto para atender la falta de personal especializado y eso le afectó. Cada quien se atiene a las consecuencias. Él aceptó el cargo desde el equipo de transición y desafortunadamente no pudo con el paquete”, agregó el experto.

Experiencia armada

La llegada de Carlos Velázquez al AICM quedó sellada con un apretón de manos y antebrazo del titular de la SICT, Jorge Arganis.

En el amplio historial armado del nuevo titular de una terminal civil, la dependencia refirió que su formación académica la llevó a cabo en la Heroica Escuela Naval Militar, de donde egresó como Guardiamarina, Ingeniero Mecánico Naval e Ingeniero Geógrafo. Posteriormente, estudió en la Escuela de Aviación Naval, graduándose como Piloto Aviador Naval de Ala Fija.

Además, en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) realizó diversos posgrados, entre estos, el curso de Mando Naval, las maestrías en Administración Naval y en Planificación y Seguridad Nacional, y tomó el curso de Operaciones Especiales de Comando y otras especialidades de su rama. Cursó en la Universidad Nacional de Defensa en Washington DC, la maestría de Recursos Nacionales Estratégicos.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx