La lotería en línea es una práctica de ocio y entretenimiento que apasiona a muchos mexicanos. Hoy en día cada vez es más común jugar sorteos de lotería en los sitios web, como Lotoland, gracias a la practicidad que ofrece el acceso a esta plataforma.

Lotoland es una de las operadoras de lotería en línea más reconocidas y visitadas en nuestro país. Está enfocada en loterías mundiales y locales desde hace más de una década para jugar por ejemplo Melate, Powerball y muchas otras loterías en Internet desde cualquier lugar. Si ingresas a la página de Lotoland, podrás encontrar todo tipo de sorteos de lotería, como el clásico Melate, además de juegos de casinos y apuestas deportivas.

¿Cómo jugar la lotería en línea en México?

En loteriaenlinea.com encontrarán reseñas, pronósticos de sorteos y resultados en tiempo real de los operadores de loterías que se juegan en nuestro país. El único requisito es ser mayor de 18 años.

Los jugadores se pueden registrar con facilidad con un operador de lotería recomendado, por ejemplo, Lotoland, este te permite jugar cada semana los sorteos que prefieran a través de un proceso rápido, confiable y simple. Los pasos a seguir para jugar la lotería en línea de Lotoland son los siguientes:

Elegir un operador de lotería en línea

En Internet hay muchas operadoras de lotería en línea. En este caso, Lotoland es un operador recomendado que cuenta con una amplia variedad de sorteos además de ser un sitio web confiable, está regulado legalmente para jugar las loterías en México y otros países como Alemania y Reino Unido. Allí se pueden comprar los boletos de forma segura y responsable.

Registrarse y crear una cuenta

Una vez que se ingrese a la página de Lotoland, es necesario crear una cuenta de jugador en la sección de “Registro”. El usuario completa sus datos personales para seleccionar la opción de “Crear cuenta”. Estos datos no son ni deben ser compartidos con ninguna persona.

Escoger una Lotería y jugar

En Lotoland se puede elegir la lotería en línea favorita como si fuera un puesto de lotería convencional. Algunas loterías preferidas por los usuarios son Melate y Powerball. Aunque en Lotoland hay muchas loterías más como Mega Millions, juegos de casinos (máquinas tragamonedas, póker, etc.) y apuestas deportivas para jugar desde la misma cuenta.

Comprar el boleto

Para jugar a Melate en línea se rellena el boleto mientras vas seleccionando las combinaciones numéricas. Se eligen 6 de los 56 números en Lotoland. En cuanto al sorteo de Powerball, se marcan 5 números principales de 69 y un número adicional de 26.

Y, si te animas a probar el Mega Millions, tienes que hacer una selección manual de 5 números de 70 y un adicional de 25, o una selección aleatoria.

Confirmar, pagar y esperar

Al elegir los números, se hace clic en “Compra Rápida” para pagar el juego seleccionado o en “Añadir el Carrito” si se participara en otros sorteos. Lo siguiente es escoger el método de pago y finalizar la compra en “Pagar Ahora”.

En Lotoland los datos bancarios tienen máxima seguridad, así que el usuario podrá estar tranquilo mientras espera los resultados por correo electrónico.

¿Qué es el sorteo de Melate en Lotoland?

Melate es la principal lotería oficial de México que se puede jugar desde Lotoland sin perderse ningún sorteo. Consiste en seleccionar una serie de 6 números del 1 al 56 o hacerlo de forma automática. Después, se elige el día del sorteo a jugar (miércoles o domingo).

Este sorteo se realiza los días miércoles y domingos a las 9:15 pm, en los que se apuesta sobre un resultado. La participación en línea es de US$ 2 más US$ 1 adicional de Revancha y US$ 0.50 de Revanchita.

¿Cómo ganar el premio principal con Premio Doble?

Para ganar el premio principal es obligatorio que coincidan los 6 números del sorteo de Melate. Pero, lo mejor es que en Lotoland se disfrutan de otros beneficios, como el Premio Doble, que duplica el premio principal. Si el sorteo es de $100 millones, se puede activar la función de Premio Doble para optar por $200 millones.

Revancha y Revanchita

Los sorteos adicionales de Melate son la Revancha y Revanchita que vienen después del sorteo principal. Cuando se marquen las casillas de Melate, también se deben seleccionar las de Revancha y Revanchita, cuya combinación de números será la misma que en el juego principal.

Últimos resultados de Melate

La combinación ganadora de los últimos resultados Melate, Revancha y Revanchita del domingo 3 de abril de 2022 son las siguientes:

Números Melate: 01 15 22 36 39 49.

Números Revancha: 14 26 29 30 38 53.

Números Revanchita: 01 02 22 33 45 46.

En Melate se puede ganar el premio principal y otros más pequeños de al menos US$ 1.4 millones. Si ganas uno de los 3 sorteos, retira las ganancias en la cuenta de Lotoland comprobando tu identidad si aún no está verificada.

¿Qué es el sorteo de PowerBall?

El Powerball es una lotería de Estados Unidos que llegó a México para quedarse. Ha entregado premios récord como el de 768 millones de USD en 2018, siendo posible superarlo al jugar el Powerball en línea desde Lotoland. Para apostar a este sorteo solo se deben seguir los siguientes pasos:

Marcar 5 números principales del 1 al 69.

Añadir el número adicional del 1 al 26; se denomina Powerball.

Seleccionar la casilla Power Play del multiplicador de premios (es opcional).

Los mexicanos tienen permitido jugar al Powerball en las loterías en línea o directamente con agencias estadounidenses. Lo importante es adquirir los boletos oficiales en una operadora con licencia legal regulada por el Estado como Lotoland para que sean válidos.

¿Cuándo se juega el Powerball?

Los sorteos de Powerball se juegan lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm en Florida, y a las 9:59 pm en México, debido a la diferencia de horario. En la modalidad en línea se juega a partir de 3 líneas hasta 25. No es obligatorio marcar el multiplicador de premios, aunque se recomienda para optar a premios más grandes.

Resultados del Powerball

Los resultados del Powerball del día lunes 4 de abril son: 2 – 32 – 39 – 46 – 69 – 2. El Power Play es el 6, y el bote de $. 233.300.000.

¿Lotoland es seguro y legítimo?

Lotoland es una compañía que está licenciada por el gobierno de México. Por tanto, los usuarios pueden apostar de forma segura y responsable con este operador porque cumple con las leyes de la Comisión de Juego de Reino Unido. Es totalmente confiable para jugar la lotería en México.