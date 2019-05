Izzi Telecom evoluciona favorablemente para Grupo Televisa en las telecomunicaciones fijas del país desde su creación en noviembre de 2014 con la combinación de varias cableras locales en una misma marca de alcance nacional y ahora es el negocio que más reditúa a ese conglomerado, con el 40.2% de los ingresos totales de Televisa al cierre de marzo de 2019 y en tanto que a Sky se le complica colocar servicios empaquetados y pierde a la vez usuarios de video, que es su objetivo de vida pero que su controladora considera como pérdidas advertidas.

Izzi incluso ha superado en ventas netas al histórico negocios de contenidos que por décadas mantuvo viva a Televisa. Lo hizo en el tercer trimestre de 2017, cuando aportó el 35% de los ingresos totales, contra el 33.8% del negocio de contenidos, pero entonces era Sky el segmento con los mejores márgenes de utilidades para el grupo al reportar esa vez una utilidad operativa de 48.9%, contra el 42.3% del cable y el 38.7% del segmento de contenidos.

En margen de utilidad de Sky todavía está arriba de Izzi para Televisa, pero eso pudiera cambiar en el segundo trimestre de 2019, pues en el periodo enero-marzo de este año, Izzi tuvo un margen de 43.4%, mientras que Sky se ubicó en 43.7 por ciento.

Los reportes del grupo a la Bolsa Mexicana de Valores dicen a los inversionistas que Izzi sigue creciendo: ha pasado de representar el 26.4% de las entradas totales de Televisa, cuando sólo era Cablevisión, en el primer trimestre de 2014, al 40.2% al arranque de 2019.

En tanto, Sky ha descendido de 24.0% a 21.4% sus participaciones en las ventas netas totales de Televisa y ello pudiera ser un indicativo de porqué el grupo ha evaluado desde 2016-2017 la posibilidad escindir su brazo de telecomunicaciones fijas para sacarle mejor provecho en los mercados y porqué desde principios de 2018 nutre con productos de valor agregado a Sky para no perder más clientes allí, al tiempo que le resta inversiones a este negocio y se los suma a Izzi Telecom.

Grupo Televisa invirtió 222.9 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 en todo México; de ellos, 169.7 millones de dólares terminaron en la construcción de redes para Izzi Telecom; el 76.13% de toda esa inversión y para Sky se dirigieron 47.1 millones de dólares o 21.1% del dinero. El resto de los recursos se destinó a otros negocios del grupo.

Las inversiones dirigidas para apuntalar a Izzi por el mercado fijo son una constante al alza, al menos desde el primer trimestre de 2017. En ese periodo, de los 217.9 millones de dólares invertidos por Televisa, 69.34% fueron para Izzi y 24.36% para Sky. En el inicio de 2018, 106.1 millones de dólares de un total de 169.7 millones de dólares fueron para el fortalecimiento de Izzi Telecom. Desde la unificación plena de las marcas locales en la nacional Izzi, en 2017, las inversiones de Televisa para ese brazo se han incrementado 12.38 por ciento.

En cambio, las inversiones de Televisa a Sky son 46.35% menores en la comparación primer trimestre de 2019 contra el primero de 2016; 11.2% también abajo comparando los primeros trimestres de 2019 y 2017, y luego hay un repunte de 17.75% o 7.1 millones de dólares en el primer trimestre del año contra el primero de 2018, cuando Televisa desplegó esos 47.1 millones de dólares para Sky, frente a los 169.7 que dio a Izzi.

Las maniobras de Televisa en las telecomunicaciones fijas le han respondido de manera positiva, ya que en la comparativa interanual primer trimestre de 2019 contra el primero de 2018, Izzi agregó 137,764 cuentas de video; 597,044 de Internet y 1 millón 25,010 suscripciones de voz. Sobre todo, consiguió 285,000 adiciones netas de sus unidades generadoras de ingresos y llegó a una cuota de 12 millones 126,391 suscriptores, 1 millón 759,818 más clientes de algún tipo de servicio que hace un año.

Izzi hiló además cinco trimestres adicionando cerca de 600,000 nuevas cuentas de Internet de banda ancha.

Sky, por su parte, perdió 523,878 cuentas de video en un año, que Televisa asoció a una serie de desconexiones de bajo valor en consumo y estacionales producto del Mundial de Rusia 2018. Sky pudo agregar 165,262 suscripciones de Internet y 1,493 de servicios de voz, pese a ello, la marca está 357,123 suscriptores debajo de la cuota que tenía al cierre de marzo de 2018.

Apostar por Izzi Telecom pudiera ser para Televisa una estrategia de respuesta ante la posibilidad de que la autoridad reguladora defina conceder a América Móvil un ingreso al negocio del video en México, con el que algunas de sus marcas podrían conformar paquetes de triple play a través de redes propias o utilizando las de Telmex, que, aún con las pérdidas financieras de los últimos trimestres, ha mantenido un su ritmo de inversión para mantener al día su infraestructura.

Telmex invirtió 11,338 millones de pesos durante 2018, cifra mucho menor a los 18,164 millones de pesos de 2016, pero superior a los 8,922 millones de pesos de 2014, cuando fue declarado agente económico preponderante en su sector.

La estrategia de Televisa también puede obedecer a la intención de AT&T, su socio en Sky, de vender su participación de 41% en esa empresa, al tiempo que experimenta con el envío de productos de video a través de sus propias redes móviles.

Mientras, el grupo confirma que la pauta publicitaria en general, importante para la supervivencia de su negocio de contenidos, podría caer 50% este 2019, comentó el co-presidente de Televisa, Alfonso de Angoitia en plática con analistas. Sólo la publicidad del gobierno federal representa al menos 2.0% de los ingresos por este rubro para la televisora.

Angoitia aprovechó para exponer una vez más que no es tiempo para que América Móvil consiga un acceso a la televisión de paga: “la desagregación de la red no ha sucedido (...) no hay todavía la competencia efectiva como se describe en la Ley de telecomunicaciones”.