El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este lunes a las empresas energéticas de ser traficantes de influencias, como parte de su justificación para enviar su polémica iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los productores privados.

“No les gustó que envié una iniciativa de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares comprando, sobornando a autoridades corruptas”, manifestó el mandatario al reaparecer ante la prensa luego de padecer Covid-19.

Asimismo, acusó que había empresas privadas que recibían subsidios que, en lugar de bajar los precios, aumentaron “en el periodo neoliberal”.

“Empresas extranjeras como Iberdrola que, con un descaro sin precedente, contrata a la secretaria de Energía y la convierte en su empleada, y contrata a un expresidente como consejero de su empresa, mientras recibían contratos jugosísimos; y no sólo contratos para vender energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, sino recibían subsidios”, resaltó.

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo también insistió que su iniciativa busca cumplir con el compromiso de no aumente el precio de luz, al tiempo que aseveró que van dos años sin presentar un alza en sus precios. “Entonces, yo tengo el compromiso de que no aumente el precio de la luz y el precio de las gasolinas y lo voy a cumplir, nada más que para eso necesitamos poner orden y acabar con la corrupción, no seguir apostando a destruir la Comisión Federal de Electricidad para dejarles el negocio a estos traficantes de influencia” defendió. Esta es la primera defensa pública de la iniciativa que hace el presidente.

maritza.perez@eleconomista.mx