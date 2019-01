Este viernes, GINgroup dio el primer paso en temas de género, al inaugurar el primer cuarto de lactancia en sus oficinas instaladas en Lomas Verdes, para permitir que las madres trabajadoras realicen ese proceso en un espacio de trabajo digno.

"Si las mujeres tienen la tranquilidad de alimentar y estar con sus bebés, ello influye en una mayor productividad y estabilidad de la trabajadora, comentó Elena Achar, directora de Relaciones Públicas y Alianzas Estratégicas del corporativo.

Explicó que con un espacio así se vive un ambiente de mayor armonía y "puedes hacer mejor tú trabajo".

Por su parte, Beatriz Gasca, directora de Recursos Humanos y Responsabilidad Social de GINgroup WTC dijo que tienen el firme compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida dentro del corporativo.

Dijo que el proyecto consiste en 4 pilares:

Apertura de cuartos de lactancia, para permitir a las mamás trabajadoras, realizar este proceso en un espacio digno. Pláticas de sensibilización para líderes, sobre cómo administrar el talento diverso y ser más incluyentes. Convenios con guarderías cercanas a la zona de trabajo, para permitir un mejor balance de vida profesional y laboral. El más importante: ampliar el periodo de maternidad. Para retener al talento femenino.

Esta iniciativa "Igualando Oportunidades" tiene como objetivo también promover la igualdad de género, tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo, velar por la salud, seguridad y bienestar de todos los trabajadores, promover la educación, formación y el desarrollo profesional de las mujeres, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias, evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género entre otros.

Beatriz Gasca dijo que en breve presentarán el proyecto "Mujeres menos poderosas", que impulsará a las heroínas de todos los días y que buscará el reconocimiento He for She que otorga la ONU.

Eufrosina Cruz, Secretaria de Asuntos Indígenas para Oaxaca y Altaír Jarabo, actriz y embajadora de igualdad de género, fueron las encargadas de cortar el listón del primer cuarto de lactancia.

[email protected]