La aclaración del representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, de que no habrá inspectores laborales en México dejó tranquilo al sector empresarial mexicano para descartar una posible intromisión de externos en las fábricas nacionales; aunque mencionaron que serán proactivos para cumplir la ley.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos, comentó que la apuesta de las plantas o empresas es evitar llegar a las instancias de un panel laboral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así que el único compromiso será cumplir con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el propio T-MEC, y aun así, las sanciones serán estipuladas por los propios paneles.

“No hay que dejar que se llegue a esas instancias (de paneles), además en un principio (de la disputa) se entra a un periodo de 85 días, donde la autoridad mencionada en la materia, es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o los tribunales laborales conocerán el asunto y, si permanece el incumplimiento, se procede a la multa o hasta la instalación del panel”, comentó el dirigente de la industria de la transformación.

Por ello, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostuvo que la empresa o industria que cumpla la ley laboral no tiene por qué preocuparse. En este sentido, “los empresarios y trabajadores tenemos que cumplir con la ley”, conminó el dirigente empresarial.

Salazar explicó que los agregados laborales constituyen una fórmula que se maneja internacionalmente, la cual no es nueva en México, porque también los tenemos como agregados militares, agrícolas, financieros y los hemos tenido toda la vida. “Lo importante es que Estados Unidos reconoce que no son inspectores”, aclaró.

Al salir a la luz del concepto de agregados laborales estadounidenses, que sin ser contemplados en la ley mexicana se dijo que realizarían inspecciones en las plantas mexicanas, la industria rechazó la figura.

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, sostuvo que “(los agregados laborales) venían en los textos, en letra chiquita, nosotros no conocimos los textos, sí en la consulta estuvimos participando, pero no en los textos, y esa parte todavía no la hemos podido interpretar bien, porque una es en inglés y otra en español, sobre todo en un tema legal”.

