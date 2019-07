GINgroup, compañía de administración de capital humano, consideró que ha realizado una atractiva oferta de valor que va dirigida al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y, aunque es el gobierno federal quien ejerce la figura de patrón, pagando su sueldo mensual y otorgándoles seguridad social, GINgroup reunió a colaboradores de expertos en compensaciones y valores agregados, para generar una propuesta que contenga los beneficios que cubran las necesidades de este grupo de jóvenes entre 18 y 29 años, que no estudia ni trabaja, y que, en su mayoría, no tiene experiencia laboral y no ha formado parte del mercado laboral formal.

La oferta de valor que incluye GINgroup a los jóvenes son: descuentos en restaurantes, cines, tiendas departamentales; seguro contra accidentes; consultas médicas en hospitales privados; descuento en medicamentos; ayuda dental, visual, psicológica, legal, nutricional, y seguro contra robo.

“Siendo la educación el pilar más importante para este grupo de personas, GINgroup cuenta con el sustento de la UGiN (Universidad de Gestión e Innovación), la cual cumple con los estándares de una Universidad Corporativa virtual con validez oficial. A través de esta Institución Educativa se ha creado un Plan de Desarrollo que garantiza la formación de habilidades técnicas, corporativas y socioemocionales a lo largo de un año de beca, mismo que ha sido presentado y validado por la Secretaría de Trabajo, ya que éste debe cumplir con el desarrollo de competencias para el empleo formal”, informó la compañía por medio de un comunicado.

La firma presidida por Raúl Beyruti se ha sumado desde enero al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, iniciativa lanzada por el gobierno federal, en la que tanto la Iniciativa Privada como el sector público unen esfuerzos para dar oportunidades a la juventud mexicana a través de la educación laboral.GINgroup se encuentra a la mitad de la meta para este año, que contempla cerrar el 2019 con 1,000 jóvenes dentro de las diferentes unidades de negocio y centros de trabajo a nivel nacional. Y así, cada año durante el sexenio, se contempla atraer al mismo número de becarios.