La tragedia más grande generada por la pandemia de Covid-19, además de la pérdida de vidas, es que los niños no han podido asistir a los colegios en 18 meses y esto tiene que parar. Los niños y los adolescentes que han entrado al mercado laboral y será más difícil que regresen a la escuela, tenemos que hacer que vuelvan a las aulas no solo como país sino a nivel mundial y darles un mundo donde no se sientan desalentados, así lo consideró Esther Duflo, en el Hay Festival.

Dijo que la vacunación en el mundo es una situación de ganar, ganar, ganar. “El imperativo de vacunar a la gente no es caro, estamos hablando de una cifra de 50,000 millones de dólares esto es un grave error comparado con los trillones de dólares que se han estado invirtiendo en salvar a la gente por la enfermedad.

“El beneficio económico de vacunar a la gente, sin importar desde donde lo veas es una inversión espectacular en términos económicos para detener esta pandemia, asegurarnos que no tengamos una nueva variante, retomar la vida, los sistemas económicos, sin embargo, no hay acción”, dijo Esther Duflo quien es economista de origen francés, que en el 2019 se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de Economía y en la segunda mujer en recibir el galardón (la primera mujer fue Elionor Ostro en el 2009).

En una conversación virtual en el Hay Festival Querétaro 2021 es patrocinado por SURA, Duflo mencionó que la Covid-19 le ha dado un golpe al combate a la pobreza extrema, pero ahora se requiere la redistribución de riqueza país a país para ayudar a proteger a los más pobres.

“Un líder que le gustaría ver la vacunación más general en países pobres, estos gobiernos no lo quieren con suficientes ganas ya que es ir en contra de las políticas internas, no cuentan con el valor para ir a esos externos y esto crea una gran desilusión”, explicó Duflo quien fue premiada con el Nobel por el enfoque experimental para aliviar la pobreza global.

“Uno de los problemas más urgentes de la humanidad es la reducción de la pobreza mundial, en todas sus formas. Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer han introducido un nuevo enfoque para obtener respuestas fiables sobre las mejores formas de luchar contra la pobreza mundial. Implica dividir este tema en preguntas más pequeñas y manejables, por ejemplo, mejorar los resultados educativos o la salud infantil”, según la información obtenida en el sitio nobelprize.org.

Otras pandemias

“Antes de Covid la mortalidad estaba aumentando en los adultos de mediana edad, conducida principalmente por gente blanca, mientras que las poblaciones hispanas y negras están aumentando en la pobreza y también en su expectativa de vida. El incremento en la expectativa de vida ha generado desesperanza, aumento en la adicción a los opiáceos, suicidios, alcoholismo y no tenemos un precedente de esto”, dijo Duflo.

Insistió, que cuando la crisis provocada por la Covid-19 empiece a decrecer, vamos a ver los efectos de esas epidemias de adicciones y suicidios y va a ser más grande que la de Covid, que viene acompañada a la desesperanza que ocurre en lugares donde el medio de subsistencia y el estilo de vida de las personas se han visto amenazados en los últimos 30 años.

“Mientras que las personas sienten que han perdido su dignidad, y esto surge del hecho de que no tienen ingreso, ni un trabajo estable, los salarios han decrecido. Se rompe el mito del sueño americano que se enfocaba a que tus hijos siempre iban a tener una mejor vida de la que tu habías tenido, eso ya no existe, con este impacto industrial, es menos probable que se casen, es menos probable que hayan ido a la universidad, etc.

“Deja a estas personas en desesperanza y caen en adicciones, y al final los conduce a la ira, son regiones que se han visto más impactadas por este fenómeno, vemos personas que votan por la derecha o políticos populistas”.

México

Comentó que México está situado en medio, “por un lado es un país con mucha más riqueza que Malawi o Mali, por otro lado, hay muchas personas que están un poco atrapadas en identificar porque tienen empleos informales, y que necesitan apoyo. Lo que yo haría en México es probablemente algo como lo que se está haciendo hoy en día, estas transferencias de efectivo localizadas porque sabemos que hay muchas personas que lo necesitan y hay que ubicar exactamente que necesitan ellos. Se trata de equilibrar observar qué es lo que se necesita: las personas están necesitando buenas escuelas, buenos empleos, necesitan protección del crimen en cuestiones climáticas”.

Explicó que también es importante focalizar los esfuerzos y contar con la información para asegurarme de que no estoy dejando a nadie atrás en esta repartición. “Es un equilibrio difícil de alcanzar en el tema de políticas sociales”.

Trayectoria

Desde muy joven, Duflo ha mostrado preocupación por los problemas de desigualdad y de pobreza, su mamá fue pediatra y su papá profesor de matemáticas, quienes se preocupaban por su comunidad. Estudió historia y economía en la École Normale Superieure y completó su doctorado en economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) en 1999. Actualmente es profesora de Reducción de la Pobreza y Economía del Desarrollo en el MIT.

Esther Duflo fue asesora del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, en el 2010 recibió la medalla John Bates Clark, que distingue al mejor economista en Estados Unidos menor de 40 años. La revista Foreign Policy la nombró como una de las cien personas pensadoras más influyentes del mundo y sus libros han sido traducidos a más de quince idiomas. Ha trabajado en salud, educación, inclusión financiera, medio ambiente y gobernanza.

Actualmente, es directora del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), en donde investigan la vida económica de los pobres, con el objetivo de ayudar a diseñar y evaluar políticas sociales. En su sitio https://www.povertyactionlab.org/ establecen que su misión es reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas, creando y difundiendo evidencia rigurosa sobre qué políticas públicas y programas sociales realmente funcionan. Lo hacen a través de investigación, incidencia en política pública y capacitación.

Su más reciente libro, “Buena economía para tiempos difíciles” que escribió en conjunto con su esposo Abhijit Banerjee en el 2020, obra que muestra cómo la teoría económica, si se utiliza adecuadamente, puede ser útil para resolver algunos de los problemas sociopolíticos más acuciantes de nuestros tiempos: desde la migración hasta la desigualdad, el crecimiento económico lento y el galopante cambio climático.

Esther Duflo es miembro del Consejo de Desarrollo Global y es editora fundadora del American Economic Journal: Applied Economics.

Frases destacadas:

“Recesión es cuando tu vecino pierde su empleo, depresión es cuando lo pierdes tú”.

“Tenemos que evaluar las políticas sociales con la misma precisión que los efectos de un nuevo medicamento”.

“No tenemos una receta para incrementar la economía”.

“La alternativa de la desesperanza es la ira”.

patricia.ortega@eleconomista.mx

kg