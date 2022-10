Con iniciativas ambientales, Bupa busca mejorar el entorno

Con el objetivo de reforzar iniciativas ambientales que marquen de forma positiva el entorno en el que se desempeñan, la compañía de seguro Bupa lanzó el reto Healthy Cities, el cual consistió en donar cinco bosques urbanos, al cumplir la meta, donde se involucra a colaboradores, de caminar 6,000 pasos diarios durante seis semanas. “Quisimos iniciar esta iniciativa en la ciudad y zonas aledañas porque el promedio de áreas verdes por habitante en la capital es de 6 m2, mientras que en el Estado de México cuentan con solo 3.2 m2 por residente, cifras menores comparadas con los 16m2 de áreas verdes por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, destacó Fernando Lledó, director general de Bupa México.

Esta es la primera iniciativa ambiental 360° que lanza la empresa en México, marcada por la casa matriz y replicada en otros países, como Polonia y Chile, mientras a nivel Latinoamérica, las acciones también están latentes. En Chile trabajan para ser una empresa que reduzca sus emisiones y tienen el objetivo de reducirlas 31% al año para 2025 en comparación con lo emitido en 2019. A nivel mundial, arrancó eco-Disruptive, un programa de talento para la innovación en el que participan empleados de todo el mundo con el fin de contribuir de forma significativa a la salud y el bienestar del planeta y las personas.

Bupa trabaja por reducir las emisiones de C02 a través de la iniciativa Net Zero para 2040, además, se unirá a la campaña Race to Zero respaldada por la ONU, con el objetivo de minimizar las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2 en 46.2% para el 2030, y para 2040, establecerán un límite de 1.5°C para convertirse en una empresa Net Zero que dé un aporte tangible al cambio climático.

“Tenemos pensado reducir las emisiones absolutas de GEI de Alcance 3 de bienes y servicios comprados, suscripción de seguros, viajes de negocios, transporte y distribución en un 63% y todo proyectado para el 2030. Lo primordial es seguir comprendiendo las necesidades de nuestro entorno. Queremos promover el desarrollo urbano sustentable, la conservación de las áreas verdes y gestionar de manera eficiente nuestros propios recursos”, comentó Fernando Lledó.

Finalmente el vocero de la compañía afirma que el compromiso de los colaboradores en las acciones realizadas ha sido la principal clave de una estrategia exitosa, por lo que mantienen la intención de seguir implementando iniciativas ambientales que marquen de forma positiva el entorno para mejorar la vida de las personas con proyectos ambientales y sustentables que dan soluciones reales.

viridiana.diaz@eleconomista.mx