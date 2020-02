De visita en México, un grupo de abogados estadounidenses afirmó que es de interés de empresarios de Estados Unidos mantener inversiones en nuestro país, como lo es tener clara la legislación laboral mexicana que ahora se pretende esté más alineada a los acuerdos internacionales.

Durante su encuentro con especialistas nacionales, los abogados de la firma Fisher & Phillips: William Wright, partner and chair international employment practice group; Christofer Stief, partner, international employment and trade secrets law, y Michael P. Avila, partner, international employment and trade secrets law, sostuvieron que es vital conocer y mantener un entendimiento de la implementación de los cambios laborales en México.

“El mayor reto para hacer negocios con México es lo que se llamaría desconexión entre el entendimiento estadounidense de principios legales básicos y conceptos y estructuras de mercado en comparación con el entendimiento mexicano. Si existen fallas en la comunicación, pueden llevar a malos entendidos. De ahí nuestro interés por conocer a fondo la implementación, para lograr la mejor conexión posible”, señaló William Wright.

Añadió que, tras la firma del T-MEC, llevan a cabo una campaña de comunicación con sus clientes para comunicar de manera correcta los cambios que se presentan en México, a partir de la reforma laboral, “queremos conocer cómo lo está aplicando México, conocer a detalle los cambios que nos permita estar en un piso parejo en materia laboral”.

“Lo que creo que sucede en muchas ocasiones es que hay reuniones en que ambas partes se retiran sintiéndose muy a gusto de la reunión, pero cada parte entiende cosas completamente diferentes sobre lo que se ha acordado y de lo que se intercambió. Por ello, la implementación en los cambios laborales será una guía de los nuevos acuerdos”.

Por su parte, Christofer Stief dijo que algunas de las cosas que surgen de las reformas a la ley laboral mexicana “dan pie a verdaderas oportunidades para un mejor entendimiento. Creo que algunas de las nuevas maneras que aparecen en la nueva ley laboral mexicana serán más familiares para las empresas estadounidenses. Así que creo que hay oportunidad para la educación de empresas multinacionales en Estados Unidos a nivel de oficinas corporativas para conseguir un mejor entendimiento de la ley laboral de México”.

Michael P. Avila mencionó que “nuestros clientes han estado haciendo negocios en México durante un tiempo considerable, han desarrollado una metodología de modelos de negocios que básicamente estaban construidos en torno al sistema legal anterior y varios de los conceptos que ahora están cambiando requieren ajustes”.

Agregó que uno de esos retos “es hacer dichos ajustes de manera correcta y es ahí donde los problemas de comunicación son un riesgo real. Estamos intentando entender qué es lo que sucede para que podamos regresar a Estados Unidos y podamos dar asesoría valiosa a nuestros clientes acerca de hacer negocios en México, acerca de las reformas de la ley laboral en México, qué es lo que se necesita, qué tanto se va a tener que interactuar con nuestros colegas aquí en el futuro”.

Los especialistas dejaron en claro que pretenden transmitir que “hay reformas significativas que van a ser para bien, pero necesitamos hacerlo bien. Necesitamos asegurarnos de que lo entendemos y de que no se tengan malos entendidos”.

[email protected]