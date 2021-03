Nike Inc no cumplió el jueves las estimaciones de Wall Street para los ingresos del tercer trimestre, ya que la mayor demanda en línea no compensó la caída de las ventas en las tiendas físicas durante la pandemia de Covid-19.

Las crecientes infecciones de Covid-19 en Canadá y Europa y las consiguientes restricciones afectaron las ventas en las tiendas minoristas en el trimestre, a pesar de que Nike y su rival Adidas duplicaron sus canales online.

La baja disponibilidad de contenedores de envío y los problemas de congestión en los principales puertos de Estados Unidos también han limitado el flujo de mercancías hacia el país, afectando las ventas de los principales vendedores de ropa.

Las acciones de la compañía cayeron un 4% tras el cierre del mercado después de ganar alrededor de 40% en 2020.

La ganancia de Nike aumentó a 1,450 millones de dólares, o 90 centavos por acción, en el tercer trimestre finalizado el 28 de febrero, desde los 847 millones de dólares, o 53 centavos por acción, de un año antes.

El mayor fabricante de ropa deportiva del mundo dijo que los ingresos aumentaron de 10,100 a 10.360 millones de dólares. Los analistas en promedio esperaban 11,020 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

