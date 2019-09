La Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos de México (Unasim), con representación de 90,000 trabajadores del sector, informó que llevarán a cabo la validación de los contratos colectivos de trabajo, tal y como lo establece la nueva Ley Federal del Trabajo, pero no así la adecuación estatutaria que dicta la misma legislación promulgada en mayo pasado, ya que atenta contra la vida interna de los sindicatos.

En conferencia de prensa, representantes de los sindicatos de la Unasim, como Carlos Pavón Campos, líder del Sindicato Minero Metalúrgico Frente, Javier Villarreal Gámez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Sonora, y Ricardo Espinoza López, secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores, afirmaron que llevarán a cabo el proceso de legitimación de los contratos, ya que ello no tiene mayor dificultad: “Somos verdaderos representantes y demostraremos a la Secretaría del Trabajo que no hay contratos inactivos”. No obstante, se niegan a modificar los estatutos en donde deben integrar la elección de dirigentes, así como de todos los procesos, por el voto libre, secreto y directo.

En la reforma laboral promulgada el pasado 1 de mayo, el Congreso de la Unión realizó cambios en las relaciones colectivas entre patrones y trabajadores y determinó que en cuatro años deben legitimarse todos los contratos colectivos existentes en el país. Asimismo, solicitó que para diciembre del 2019 todos los sindicatos modifiquen sus estatutos para incorporar la libertad sindical, a través del voto libre, secreto y directo.

No obstante, la Unasim, organización con un año de vida, en la que se encuentran afiliados, además del sindicato minero, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Confederación de Trabajadores y Campesinos e integrantes de la CTM, está en desacuerdo con los cambios previstos en la nueva ley, por lo que han promovido amparos.

Al respecto, Carlos Pavón Campos, líder de los mineros, sostuvo que “la reforma laboral ordena implementar en los estatutos cambios. Eso es antidemocracia, porque esos estatutos nacieron por acuerdo de los trabajadores. La Cuarta Transformación quiere ser democrática, pero por otro lado impositiva”.

Añadió que tienen amparos porque “se está violentando la autonomía sindical”.

