Cayó 55% llegada de turistas internacionales a Perú durante 2022

Sergio Rivas, vicepresidente de la asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) de Perú, alertó que el 2022 cerró con 55% menos de llegadas internacionales. “Recibíamos 4.4 millones entre el 2018 y 2019, mientras que el año pasado hemos recibido 2 millones o menos”.

“Se está apuntando este año a recibir entre 2.5 a 3 millones, que realmente es un desastre. Nosotros deberíamos estar pensando en cómo duplicar la cantidad de turistas que venían al Perú”, dijo.

Además, indicó que, si nos comparamos con países que tienen maravillas del mundo, estamos hasta 14 veces por debajo. “En Cusco cerraron 10,000 habitaciones en el 2020. Y Lima venía de ser la capital de América con mejor ocupación y mejor tarifa promedio, y ahora estamos en la cola, eso realmente es una vergüenza”, comentó.

Indicó que no solo se trata de la anulación de reservas en hoteles hasta marzo por las protestas, sino es que en muchos casos los empresarios deben cumplir con la devolución de los depósitos por las reservas que no se están concretando. “Esto no solamente afecta al turismo internacional, al turismo nacional, a los empresarios que estamos ligados directamente al sector, afecta al ciudadano en general”, enfatizó.

Recordó que los empresarios del sector turismo antes de la pandemia daban trabajo a casi 1.5 millones de personas de manera directa, y otro tanto indirecta. “Lo que se viene afrontando en la actualidad es un golpe sumamente duro para la economía nacional”.

Por último, destacó el Plan de Desarrollo Turístico de Promperú, donde hay una serie de acciones interesantes y propuestas bastante buenas, pero recalcó que los primeros resultados reciente se estarían concretando en el segundo trimestre del año. El domingo, Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), indicó que en los dos primeros meses del año Perú perdería 450 millones de dólares en turismo debido a las protestas.